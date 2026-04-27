Trump'a suikast girişiminde İsrail detayı!

ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen ve Başkan Donald Trump'ın da katıldığı yemekte yaşanan silahlı saldırı girişimi dünya gündemine oturdu.Saldırının ardından asıl dikkat çeken detay, şüpheli Cole Allen'ın üzerinde görülen İsrail işgal güçleri tişörtü oldu. İşte ayrıntılar...

Washington'da Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen ve Başkan Donald Trump'ın da katıldığı gecede yaşanan silahlı saldırı girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü! Silah seslerinin yankılandığı salonda Trump ve yardımcısı JD Vance apar topar dışarı çıkarılırken, gözler saldırgan Cole Allen'a çevrildi.

Ancak olayın perde arkasında yalnızca bir saldırı girişimi değil, çok daha derin bir siyasi mesaj olabileceği iddiası tartışma yarattı. Özellikle saldırganın üzerinde bulunan İsrail işgal güçleri tişörtü ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kullandığı dikkat çekici ifadeler, olayın uluslararası boyutunu daha da büyüttü.

WASHINGTON'DA PANİK! TRUMP SALONDAN KAÇIRILDI

ABD'nin başkenti Washington'daki Hilton Otel'de düzenlenen geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında güvenlik kontrol noktası yakınlarında peş peşe silah sesleri duyuldu.

Saldırı anında masasında oturan ABD Başkanı Donald Trump, yardımcısı JD Vance ve diğer kabine üyeleri korumalar eşliğinde hızla salondan çıkarıldı. Yaşanan panik canlı yayına da yansıdı.

Tanıklara göre art arda yaklaşık 10 el ateş edildi. Yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra yükselen silah sesleri sonrası Trump'ın koruma ekiplerinin uzun namlulu silahlarla salonda pozisyon aldığı görüldü.

CANLI YAYINDA KURŞUN SESLERİ

Dünyada büyük yankı uyandıran saldırı girişimi, canlı yayın sırasında gerçekleşti. Milyonlarca kişi o anları ekran başında izledi.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırganın yakalandığını duyurdu. Şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yatırıldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Saldırgan Cole Allen'ın bugün federal mahkemede hâkim karşısına çıkarılması bekleniyor.

NETANYAHU'NUN "SUİKAST" ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, dünyanın büyük bölümünün "silahlı saldırı girişimi" olarak değerlendirdiği olayı doğrudan "suikast girişimi" olarak nitelemesi dikkatlerden kaçmadı.

Netanyahu'nun "Suikast girişimi karşısında şoke oldum" ifadeleri, siyasi kulislerde farklı yorumlara neden oldu. Kullanılan bu sert dil, olayın yalnızca bireysel bir saldırı değil, daha geniş bir siyasi mesaj taşıyıp taşımadığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ TİŞÖRTÜ DETAYI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırgan Cole Allen'ın İsrail işgal güçleri tişörtüyle fotoğraf verdiğinin ortaya çıkması dikkatleri bu ayrıntıya çevirdi.

Birçok yorumcu bu detayı sıradan bir tercih olarak görmezken, bazı çevreler bunu "Trump yönetimine verilen siyasi bir mesaj" olarak değerlendirdi. Özellikle Trump ile İsrail hattında son dönemde yaşanan politik gerilimler sonrası bu detay daha da dikkat çekici bulundu.

TRUMP YÖNETİMİNİ HEDEF ALMAYI AÇIKÇA YAZMIŞ

CBS News'e konuşan yetkili kaynaklara göre, saldırıdan önce şüpheli Cole Tomas Allen saldırı planını yazılı hale getirdi ve bu notlar üzerine bir yakını polisi aradı.

Kaynaklara göre Allen, otelde bulunan bir kağıda Trump yönetimi yetkililerini hedef almak istediğini açık şekilde yazdı.

Haberde ayrıca, saldırı sonrası ifadesi alınan bir aile üyesinin Allen'ın uzun süredir radikal söylemlerde bulunduğunu, kullandığı dilin ise mevcut dünya düzenine karşı "bir şeyler yapma" fikrine dayandığını söylediği aktarıldı.

KIZ KARDEŞİ: RADİKALLEŞME SÜRECİ HIZLANDI

Allen'ın saldırıdan önce ailesine gönderdiği notta siyasi öfkesini açıkça dile getirdiği ve yönetim yetkililerini hedef almayı planladığını yazdığı belirtildi.

Notta ayrıca "Affedilmeyi beklemiyorum" ifadesi yer aldı.

Beyaz Saray'a göre Allen'ın kız kardeşi, onun Los Angeles'ta sol görüşlü aktivizme katıldıkça daha radikal söylemler geliştirdiğini, silah edindiğini ve düzenli olarak atış poligonuna gitmeye başladığını söyledi.

Yetkililere göre son günlerde bu söylemler doğrudan eyleme dönüştü.

LOS ANGELES'TAN WASHINGTON'A SUİKAST YOLCULUĞU

Allen'ın Los Angeles'tan trene binerek önce Chicago'ya, ardından Washington DC'ye geçtiği ve Başkan Donald Trump ile üst düzey isimlerin katıldığı yıllık yemeğin düzenlendiği şehir merkezindeki otele giriş yaptığı belirtildi.

Yetkililerin CNN'e verdiği bilgiye göre yanında 38 kalibre yarı otomatik tabanca ve 12 kalibre pompalı tüfek vardı.

Ailesine gönderdiği mesajda kendisini "Dostane Federal Suikastçı" olarak tanımladığı ve Trump karşıtı ifadeler kullandığı öğrenildi.

Notta Trump'ı "hain" olarak niteleyen sert suçlamaların yer aldığı belirtildi.

"AYIN ÖĞRETMENİ" ÇIKTI

Saldırgan Cole Allen'ın geçmişi ise ayrı bir şaşkınlık yarattı.

Öğrencilik döneminde, 2017 yılında yerel bir haberde tekerlekli sandalyeler için acil fren sistemi geliştiren bir prototip üzerinde çalıştığı için gündeme geldiği ortaya çıktı.

Mezuniyetinin ardından sınav hazırlığı ve özel ders veren C2 Education adlı şirkette yarı zamanlı öğretmen olarak çalışmaya başladı.

Şirketin, 2024 Aralık ayında Allen'ı "ayın öğretmeni" seçtiği öğrenildi.

"BU YÖNETİMİ DÜŞÜNDÜKÇE ÖFKE HİSSEDİYORUM"

Allen notunda saldırısının Hristiyan değerlerle çelişmediğini de savundu.

"Başka biri ezilirken diğer yanağını çevirmek Hristiyanlık değildir; bu, zalimin suçuna ortak olmaktır" ifadelerini kullandı.

Not şu sert cümleyle sona erdi:

"Bu yönetimin yaptığı her şeyi düşündükçe öfke hissediyorum."

TRUMP'TAN ALLEN'IN NOTLARINA SERT YANIT

CBS televizyonuna verdiği röportajda sunucunun Allen'ın notlarını okuması üzerine ABD Başkanı Donald Trump sert tepki gösterdi.

Trump, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim" ifadelerini kullandı.

Zanlının kendisi hakkındaki sözlerini "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendiren Trump, sunucuya da bu ifadeleri yayına taşıdığı için "utanması gerektiğini" söyledi.

Programda Allen'ın notlarında geçen "Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim" ifadeleri de okunmuştu.

"EĞER BİR İRAN AJANI OLSAYDIM…"

CBS News'e göre Allen saldırıdan önce aldığı notlarda güvenlik zafiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Duygusal kısımlar bittiğine göre, Gizli Servis ne yapıyor? Hiç güvenlik yok. Ne ulaşımda, ne otelde, ne etkinlikte…"

Allen ayrıca, eğer bir İran ajanı olsaydı "Ma Deuce" olarak adlandırdığı makineli tüfeği rahatlıkla içeri sokabileceğini ve kimsenin bunu fark etmeyeceğini iddia etti.

METAL DEDEKTÖR SKANDALI

CNN International'a göre o akşam otel girişinde yalnızca bilet kontrolü yapılmış olması, ancak davetlilerin balo salonuna yakın alt katlara inene kadar metal dedektörlerinden geçirilmemesi büyük güvenlik zafiyeti olarak değerlendirildi.

Bu detay saldırının ardından en çok tartışılan başlıklardan biri oldu.

Trump ise yaşanan olay sonrası Beyaz Saray'da yeni bir balo salonu planını yeniden gündeme taşıdı ve bunun çok daha güvenli olacağını savundu.

A HABER ANALİZ - BEYAZ SARAY'DA KANLI GECE: TRUMP'IN ÜZERİNDEKİ KARA EL! DERİN ABD'NİN KAOS PLANI MI?

Washington'da gücün, diplomasinin ve küresel kararların merkezinde yankılanan silah sesleri, dünya siyasetinin fay hatlarını bir kez daha yerinden oynattı. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik düzenlenen dehşet verici suikast girişimi, akıllara tek bir soruyu getirdi: Bu bir güvenlik zafiyeti mi, yoksa küresel güç dengelerini yeniden dizayn etmek isteyen karanlık odakların bir operasyonu mu?

A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, "Namlunun Ucundaki ABD"nin perde arkasını ve Washington'un karanlık dehlizlerindeki büyük oyunu kaleme aldı.

ANALİZ| TRUMP'I KİM NEDEN ÖLDÜRMEK İSTİYOR?
İHTİŞAMLI DAVETTE DEHŞET ANLARI

Washington'da siyaset, medya ve güç elitlerini aynı çatı altında buluşturan geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, saniyeler içinde bir can pazarına dönüştü. Saatler 20.30'u gösterdiğinde yükselen silah sesleri, salonun görkemli havasını yerle bir etti. ABD Başkanı Donald Trump, gizli servis ajanlarının adeta etten duvar ördüğü o kritik saniyelerde sahadan uzaklaştırılırken, bir kahraman ajan vurulsa da faciayı önlemeyi başardı.

CEPHANELİKLE GELEN "SIR" SALDIRGAN

Güvenlik noktalarını aşarak içeri sızmaya çalışan saldırganın 31 yaşındaki Cole Thomas Allen olduğu açıklandı. Av tüfeği, tabanca ve çok sayıda bıçakla adeta bir ölüm makinesi gibi kuşanmış olan Allen'ın otelde konaklayan bir Amerikan vatandaşı olması, olayın vahametini daha da artırdı. Peki, bu denli sıkı korunan bir noktaya bu cephanelik nasıl sokuldu? Bu, sadece bireysel bir nefretin dışavurumu muydu, yoksa profesyonelce hazırlanmış bir yol temizleme harekatı mı?

BARIŞA SIKILAN KURŞUNLAR: KİM BU AKTÖRLER?

Saldırının zamanlaması, "tesadüf" kelimesini lügatlerden siliyor. ABD, İran, İsrail ve İslamabad hattında yürütülen kritik diplomatik temaslar ve bölgesel dengeleri değiştirecek barış görüşmelerinin yapıldığı bir dönemde gelen bu saldırı, akıllara sabotaj ihtimalini getiriyor. Küresel güç dengelerinin değişmesini istemeyen, barıştan değil kaostan beslenen aktörler mi devredeydi? Uzmanlara göre; müzakere süreçlerini baltalamak ve liderlere gözdağı vermek için "tetikçiler" her zaman hazır bekletiliyor.

AMERİKA'NIN KANLI SİCİLİ: DERİN AMERİKA HALA İŞ BAŞINDA!

Tarih, Amerika'da namlunun ucundaki başkanlar gerçeğini defalarca yazdı. Lincoln'den Kennedy'ye uzanan o kanlı çizgide 4 başkan suikasta kurban giderken, pek çoğu da ölümden kıl payı kurtuldu. Trump'a yönelik son yıllarda artan saldırılar; mitinglerde açılan ateşler, zehirli mektuplar ve gizli suikast planları, "Derin Amerika"nın hala hüküm sürdüğünü kanıtlar nitelikte. Savaş lobisi, silah tüccarları ve siyonist odakların, kontrollü kaosla dünyayı yönetme arzusu bir kez daha Washington sokaklarında vücut buldu.

BÜYÜK SORU: TETİĞE KİM BASTI?

Trump'ın olay sonrası "Bu hastaların hayatımızın akışını değiştirmesine izin vermeyeceğim" sözleri kararlılık mesajı verse de, sis perdesi henüz aralanmış değil. Amerikan müesses nizamı değilse, koskoca ABD Başkanı'nı hedefe koyan kimdi? Cevap, belki de Washington'un karanlık koridorlarında gizli. Ancak kesin olan bir şey var: Washington'da birileri kaos istediği anda, tetiğe basacak birilerini mutlaka buluyor.

