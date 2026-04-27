Trump'a suikast girişiminde İsrail detayı!
ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen ve Başkan Donald Trump'ın da katıldığı yemekte yaşanan silahlı saldırı girişimi dünya gündemine oturdu.Saldırının ardından asıl dikkat çeken detay, şüpheli Cole Allen'ın üzerinde görülen İsrail işgal güçleri tişörtü oldu. İşte ayrıntılar...
Washington'da Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen ve Başkan Donald Trump'ın da katıldığı gecede yaşanan silahlı saldırı girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü! Silah seslerinin yankılandığı salonda Trump ve yardımcısı JD Vance apar topar dışarı çıkarılırken, gözler saldırgan Cole Allen'a çevrildi.
Ancak olayın perde arkasında yalnızca bir saldırı girişimi değil, çok daha derin bir siyasi mesaj olabileceği iddiası tartışma yarattı. Özellikle saldırganın üzerinde bulunan İsrail işgal güçleri tişörtü ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kullandığı dikkat çekici ifadeler, olayın uluslararası boyutunu daha da büyüttü.
WASHINGTON'DA PANİK! TRUMP SALONDAN KAÇIRILDI
ABD'nin başkenti Washington'daki Hilton Otel'de düzenlenen geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında güvenlik kontrol noktası yakınlarında peş peşe silah sesleri duyuldu.
Saldırı anında masasında oturan ABD Başkanı Donald Trump, yardımcısı JD Vance ve diğer kabine üyeleri korumalar eşliğinde hızla salondan çıkarıldı. Yaşanan panik canlı yayına da yansıdı.
Tanıklara göre art arda yaklaşık 10 el ateş edildi. Yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra yükselen silah sesleri sonrası Trump'ın koruma ekiplerinin uzun namlulu silahlarla salonda pozisyon aldığı görüldü.
CANLI YAYINDA KURŞUN SESLERİ
Dünyada büyük yankı uyandıran saldırı girişimi, canlı yayın sırasında gerçekleşti. Milyonlarca kişi o anları ekran başında izledi.
Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırganın yakalandığını duyurdu. Şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yatırıldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Saldırgan Cole Allen'ın bugün federal mahkemede hâkim karşısına çıkarılması bekleniyor.
NETANYAHU'NUN "SUİKAST" ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, dünyanın büyük bölümünün "silahlı saldırı girişimi" olarak değerlendirdiği olayı doğrudan "suikast girişimi" olarak nitelemesi dikkatlerden kaçmadı.
Netanyahu'nun "Suikast girişimi karşısında şoke oldum" ifadeleri, siyasi kulislerde farklı yorumlara neden oldu. Kullanılan bu sert dil, olayın yalnızca bireysel bir saldırı değil, daha geniş bir siyasi mesaj taşıyıp taşımadığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.