ANA SAYFA
Trump durmayan protestolar nedeniyle bölgeye federal güvenlik güçlerini gönderiyor
ABD polisi tarafından arkasından vurularak felç kalan siyahi Jacob Blake için başlayan protestolar büyüdü. ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolara müdahale etmesi için federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar göndereceklerini bildirdi.
Giriş Tarihi: 27.08.2020 00:09 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 00:11
- 1
- 26
- 2
- 26
- 3
- 26
- 4
- 26
- 5
- 26