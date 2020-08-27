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Trump durmayan protestolar nedeniyle bölgeye federal güvenlik güçlerini gönderiyor

ABD polisi tarafından arkasından vurularak felç kalan siyahi Jacob Blake için başlayan protestolar büyüdü. ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolara müdahale etmesi için federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar göndereceklerini bildirdi.

Giriş Tarihi: 27.08.2020 00:09 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 00:11
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Trump durmayan protestolar nedeniyle bölgeye federal güvenlik güçlerini gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolara müdahale etmesi için federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar göndereceklerini bildirdi.

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Trump durmayan protestolar nedeniyle bölgeye federal güvenlik güçlerini gönderiyor

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Amerikan sokaklarındaki yağmayı, kundaklamaları, şiddeti ve hukuksuzluğu desteklemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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Trump durmayan protestolar nedeniyle bölgeye federal güvenlik güçlerini gönderiyor

Ekibinin telefon görüşmesi yaptığı Wisconsin Valisi Tony Evers'in olayların bastırılması için federal yardımı kabul ettiğini aktaran Trump, gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü başka bir kent olan Portland'a da benzeri bir adım atması çağrısında bulundu.

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Trump durmayan protestolar nedeniyle bölgeye federal güvenlik güçlerini gönderiyor

Trump, "Bugün, hukuk ve nizamı yeniden sağlamaları için Wisconsin'in Kenosha kentine federal güvenlik güçlerini ve Ulusal Muhafızları gönderiyorum." paylaşımında bulundu.

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Trump durmayan protestolar nedeniyle bölgeye federal güvenlik güçlerini gönderiyor

Blake'in çocuklarının gözünün önünde vurulması halkı sokağa döktü. Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda, siyahi Jacob Blake ağır yaralanmıştı.