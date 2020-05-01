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Trump 'büyük rol oynayacak' demişti! 1 ayda sadece 182 hasta tedavi etti!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York'a gönderilen ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, törenle şehirden ayrıldı. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından, New York'ta bulunduğu 1 ay boyunca gemide 182 hastanın tedavi edildiği, bunlardan 11'inin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yorkta ABD DONANMASINA AİT HASTANE GEMİSİ NEW YORK'TA
Trump arkasına alıp konuşmuştu! New York’a gönderilen USNS Comfort mürettebatında corona virüs çıktı TRUMP ARKASINA ALIP KONUŞMUŞTU! NEW YORK'A GÖNDERİLEN USNS COMFORT MÜRETTEBATINDA CORONA VİRÜS ÇIKTI
New York Times: Comfort’a Kovid-19’lu hastaların alınmaması kabul edilemez NEW YORK TİMES: COMFORT'A KOVİD-19'LU HASTALARIN ALINMAMASI KABUL EDİLEMEZ

Giriş Tarihi: 01.05.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 09:28
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Trump 'büyük rol oynayacak' demişti! 1 ayda sadece 182 hasta tedavi etti!

Ülkede salgından en fazla etkilenen kent olan New York'ta hastanelere destek olmak üzere 30 Mart'ta New York'a ulaşan hastane gemisi, bugün Virginia Norfolk'taki donanma limanına dönmek üzere demir aldı.

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Trump 'büyük rol oynayacak' demişti! 1 ayda sadece 182 hasta tedavi etti!

Vatandaşların bayraklarla uğurladığı 1000 yatak kapasiteli gemi, yaklaşık 620 sağlık mürettebatıyla Hudson Nehri üzerindeki limanda New Yorklulara hizmet veriyordu.

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Trump 'büyük rol oynayacak' demişti! 1 ayda sadece 182 hasta tedavi etti!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından, New York'ta bulunduğu 1 ay boyunca gemide 182 hastanın tedavi edildiği, bunlardan 11'inin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

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Trump 'büyük rol oynayacak' demişti! 1 ayda sadece 182 hasta tedavi etti!

İLK GÜNLER ELEŞTİRİLERE NEDEN OLMUŞTU

USNS Comfort Hastane Gemisi'ne ilk günler sadece hastanelerden Kovid-19 testi negatif raporu almış hastalar kabul ediliyordu.

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Trump 'büyük rol oynayacak' demişti! 1 ayda sadece 182 hasta tedavi etti!

New York hastaneleri Kovid-19 hastalarıyla dolup taşarken söz konusu hastane gemisine ilk hafta sadece 3 hasta kabul edilmesi eleştirilere neden olmuştu. Bunun üzerine Pentagon, gemiye hasta kabul koşullarında değişikliğe giderek, şehirdeki hastanelerin yükünü azaltmak için virüs taramalarının artık iskelede yapılacağını duyurmak zorunda kalmıştı.