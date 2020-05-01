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Trump 'büyük rol oynayacak' demişti! 1 ayda sadece 182 hasta tedavi etti!
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York'a gönderilen ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, törenle şehirden ayrıldı. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından, New York'ta bulunduğu 1 ay boyunca gemide 182 hastanın tedavi edildiği, bunlardan 11'inin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.