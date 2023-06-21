Toprağı sıksan bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor! Milyon dolarlık keşif! İki katına çıktı!

Norveç ve Grönland Denizi'ndeki bu mineral kaynaklarının keşfi, madencilik endüstrisi için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendirilirken detaylar da araştırılmaya başlandı. Potansiyel olarak büyük bir ekonomik getiri sağlayacak olan bu projeler, bölgenin ve Norveç'in ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağlayabilir.