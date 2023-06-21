21 Haziran 2023, Çarşamba
Toprağı sıksan bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor! Milyon dolarlık keşif! İki katına çıktı!
Norveç ve Grönland Denizi açıklarında gerçekleştirilen bir keşif, dünya genelinde üretilen hacmin yaklaşık iki katı kadar önemli mineral kaynaklarının varlığını ortaya çıkardı. Norveçli yetkililer tarafından duyurulan bu keşif, bölgede gelecekte büyük bir madencilik endüstrisinin gelişebileceğini gösterdi. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 09:37
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