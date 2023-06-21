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Toprağı sıksan bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor! Milyon dolarlık keşif! İki katına çıktı!

Norveç ve Grönland Denizi açıklarında gerçekleştirilen bir keşif, dünya genelinde üretilen hacmin yaklaşık iki katı kadar önemli mineral kaynaklarının varlığını ortaya çıkardı. Norveçli yetkililer tarafından duyurulan bu keşif, bölgede gelecekte büyük bir madencilik endüstrisinin gelişebileceğini gösterdi. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023 09:37
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Toprağı sıksan bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor! Milyon dolarlık keşif! İki katına çıktı!

Norveç ve Grönland Denizi'ndeki bu mineral kaynaklarının keşfi, madencilik endüstrisi için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendirilirken detaylar da araştırılmaya başlandı. Potansiyel olarak büyük bir ekonomik getiri sağlayacak olan bu projeler, bölgenin ve Norveç'in ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağlayabilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Toprağı sıksan bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor! Milyon dolarlık keşif! İki katına çıktı!

MİLYONLARCA TONLUK DEV KEŞİF!

Yapılan ilk tahminlere göre Norveç Denizi ve Grönland Denizi'nin uzak bölgelerindeki polimetalik sülfürler, yıllık dünya üretim miktarının yaklaşık iki katı olan 38 milyon ton bakır, 45 milyon ton çinko, 2 bin 317 ton altın ve 85 bin ton gümüş içeriyor.

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Toprağı sıksan bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor! Milyon dolarlık keşif! İki katına çıktı!

Ayrıca milyonlarca yıl boyunca ana kaya üzerinde büyüyen manganez kabuklarının da yaklaşık 24 milyon ton magnezyum, 3,1 milyon ton kobalt ve nadir toprak metalleri arasında yer alan 1,7 milyon ton seryum içerdiği tahmin ediliyor.

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Toprağı sıksan bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor! Milyon dolarlık keşif! İki katına çıktı!

Bunun yanı sıra 8,4 milyon ton titanyum, 1,9 milyon ton vanadyum ve neodim, itriyum ve disprosyum gibi diğer nadir toprak metallerini içerdiği düşünülüyor.

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Toprağı sıksan bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor! Milyon dolarlık keşif! İki katına çıktı!

NPD'nin Teknoloji ve Analiz Direktörü Kjersti Dahle "Çalışma alanındaki deniz tabanında bulunan metallerden magnezyum, niyobyum, kobalt ve nadir toprak mineralleri, Avrupa Komisyonu'nun kritik mineraller listesinde yer alıyor" dedi.