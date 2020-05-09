The Simpsons corona virüsün ardından katil arıları da bildi!

İlk bölümü 17 Aralık 1989 tarihinde yayınlanan ve hala da devam eden Amerikan televizyon dizisi The Simpsons şaşırtmaya devam ediyor. Geleceği 27 kez bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesine bir yenisi daha eklendi. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsü bilen çizgi film şimdi de Amerika'da ortaya çıkan "Vespa mandarinia" adı verilen Asya kökenli katil arıları bildi.