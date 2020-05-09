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The Simpsons corona virüsün ardından katil arıları da bildi!

İlk bölümü 17 Aralık 1989 tarihinde yayınlanan ve hala da devam eden Amerikan televizyon dizisi The Simpsons şaşırtmaya devam ediyor. Geleceği 27 kez bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesine bir yenisi daha eklendi. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsü bilen çizgi film şimdi de Amerika'da ortaya çıkan "Vespa mandarinia" adı verilen Asya kökenli katil arıları bildi.

Giriş Tarihi: 09.05.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 12:22
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The Simpsons corona virüsün ardından katil arıları da bildi!

Gelecekteki olayları önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündeme gelen Simpsonlar adlı animasyon dizisinde bu sefer de Amerika'da ortaya çıkan "Vespa mandarinia" adı verilen Asya kökenli dev eşek arılarını gösteren bir bölümün yer aldığı iddia edildi.

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The Simpsons corona virüsün ardından katil arıları da bildi!

Söz konusu bölümde bal arılarının 3 katı büyüklüğündeki 5 santimetre boyutundaki arılar ABD'ye geldikten sonra paniğe yol açıyor. Dizinin bir bölümünde kasaba halkının bir araya toplanarak dizi karakteri Dr. Hibbert'dan 'bir hastalığa çare bulmasını' istediği görülüyor ve doktor tek çarenin yatak istirahatı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine halk panikle bir kamyonun içindeki kasada bulunan tehlikeli katil arıları yanlışlıkla serbest bırakıyor.

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The Simpsons corona virüsün ardından katil arıları da bildi!

ABD'DE GÖRÜLDÜ, BOYU 5 CM

Bir Simpson hayranının sosyal medya hesabından yaptığı , 1993 yılında yayınlanan bölümde tıpkı bu bölüm bittiğinde devam ettiğimiz gibi, ondan neredeyse hiçbir şey öğrenmeyin ve sonra daha fazla aptalca olan bir şey yapmaya devam edin" açıklamasına dizi yazarı Bill Oakley "Aynen" diyerek cevap verdi.

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The Simpsons corona virüsün ardından katil arıları da bildi!

Washington Devlet Üniversitesi (WSU) araştırmacıları geçen günlerde ABD'de görülen, 5 santimetreye ulaşan boylarıyla dünyanın en büyük arısı olarak bilinen bu türün, bir insanı birkaç kez sokması halinde ölüme yol açabildiğini belirtmişti.

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The Simpsons corona virüsün ardından katil arıları da bildi!

Arıların bu türü, bu nedenle katil arılar olarak adlandırılıyor. "Katil eşekarısı" lakaplı arıların zehirleri Doğu Asya'da yaşayan yerli halktan yılda yaklaşık 50 kişiyi öldürebiliyor.