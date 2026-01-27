Terör örgütü YPG'nin "çocuk zindanı" deşifre oldu! Rakka'daki Aktan Hapishanesini A Haber görüntülendi

Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Aktan Hapishanesi'nde tutulan çok sayıda çocuk özgürlüğüne kavuştu. Yıllarca asılsız suçlamalarla alıkonulan çocuklar, gördükleri işkenceyi ve yaşadıkları zulmü anlattı. A Haber ekibi, hapishane etrafında yaşanan dramı ve evlatlarını bekleyen ailelerin üzüntüsünü yerinde görüntüledi.

Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan ve "karanlık köşe" olarak adlandırılan Aktan Hapishanesi, bir kez daha örgütün insanlık dışı uygulamalarını gözler önüne serdi. Yüzlerce çocuğun ve sivilin DEAŞ bahanesiyle yıllarca esir tutulduğu bu hapishaneden serbest bırakılanlar, yaşadıkları dehşeti anlattılar. A HABER RAKKA'DA BULUNAN AKTAN HAPİSHANESİ'NDE A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, hapishane çevresinde bekleyen ailelerin dramını yerinde görüntüledi.

İŞKENCE VE ZULÜM DOLU HÜCRELER Terör örgütünün sözde suçlamalarla çocukları hapsettiği bölgeden bildiren A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "Burası El Aktan Hapishanesi. YPG'li teröristler onlarca çocuğu bu hapishaneye kapattı. Yaşları 12 ile 18 arasında değişen çocuklar DEAŞ'lı olmakla suçlandı, Şura yönetimine destek verdikleri ve sembolleri kullandıkları için hapishanelere kapatıldıklarını iddia etti. Çocuklar dışarı çıktıklarında ise yüzlerinde hem korku hem de kavuştukları özgürlüğün mutluluğu var" ifadelerini kullandı.

Hapishanenin karanlık hücrelerinden çıkan bir çocuk ise yaşadıklarını, "Bize günlerce küflü ekmek yedirdiler, elektrikli işkence ettiler. Tek kişilik hücrelerde üzerimize soğuk su döktüler" sözleriyle aktardı.

YPG'NİN RÜŞVET ÇARKI VE KAYIP ÇOCUKLAR Hapishaneden 123 çocuk serbest bırakılsa da bölgedeki birçok aile hâlâ çocuklarının akıbetini bilmiyor. Çocuğunu bekleyen bir baba, "YPG bize kötü muamele etti. Oğlumu serbest bırakmak için 1000 dolar rüşvet istedi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hapishanelerde YPG terör örgütünün ardından burada babamı arıyoruz. YPG insan hakları, çocuk, kadın hakları diyor ama hapishaneden 10 yaşında, 7 yaşında çocuklar çıkıyor" diyerek örgütün riyakarlığını vurguladı.