Tel Aviv yıkık dökük! İran’ın misillemesi İsrail’de böyle yankılandı

İSRAİL DIŞINDA EN AZ 8 ÜLKE SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmasının ardından Tahran yönetimi, İsrail'in yanı sıra Ortadoğu'daki ABD üslerini hedef alan geniş bir misilleme operasyonu başlattı. İran'ın balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar kısa sürede bölgeye yayıldı.

İRAN'IN ANA HEDEFİ TEL AVİV VE ASKERİ NOKTALAR Misillemenin ana hedefi İsrail oldu. İran yüzlerce balistik füze ve kamikaze İHA ile özellikle Tel Aviv ve askeri tesisleri hedef aldı. Bölgedeki birçok şehirde hava savunma sistemleri devreye girerken patlamalar ve yıkım görüntüleri ortaya çıktı.

KATAR ABD'NİN EN BÜYÜK ORTADOĞU ÜSSÜ HEDEF ALINDI İran, Katar'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü başta olmak üzere askeri tesisleri hedef aldı. Ülke genelinde sirenler çalarken hükümet halka sığınaklara girme çağrısı yaptı.

BAHREYN ABD 5. FİLOSU'NUN BULUNDUĞU ÜS VURULDU Bahreyn'de bulunan ABD Donanması 5. Filosu'nun lojistik merkezi İran füzelerinin hedeflerinden biri oldu. Bazı füzelerin üs yakınlarına düştüğü bildirildi.