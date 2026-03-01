CANLI YAYIN
Tel Aviv yıkık dökük! İran’ın misillemesi İsrail’de böyle yankılandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Doğu'da gerilim günler içinde büyük bir savaşa dönüşürken, İran'ın misilleme saldırıları İsrail'de özellikle Tel Aviv'de ağır yıkıma yol açtı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlatılan karşı operasyonlarda İran füzeleri ve insansız hava araçları İsrail'in merkezini hedef aldı. Tel Aviv'de çok sayıda bina hasar gördü, bazı bölgelerde sokaklar adeta enkaz alanına döndü.

İsrail yönetimi ilk aşamada saldırının etkisini küçümsemeye çalışsa da, ortaya çıkan görüntüler şehrin farklı noktalarında ciddi yıkım yaşandığını gözler önüne serdi.

SAVAŞIN FİTİLİ BÖYLE ATEŞLENDİ

Gerilim, İsrail ve ABD'nin İran'daki stratejik hedeflere yönelik saldırılarıyla tırmandı. İran yönetimi bu saldırıları egemenliğine yönelik doğrudan bir savaş hamlesi olarak nitelendirdi.

Tahran yönetimi kısa süre sonra İsrail'e karşı geniş çaplı misilleme operasyonu başlattı.

İran ordusu ve Devrim Muhafızları tarafından fırlatılan balistik füzeler ve kamikaze dronlar İsrail'in askeri ve stratejik noktalarını hedef aldı.

İRAN FÜZELERİ TEL AVİV'İ VURDU

Misilleme saldırılarının en ağır hissedildiği yer Tel Aviv oldu.

Kentte gece boyunca sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girse de bazı füzeler şehrin merkezine ulaştı.

Patlamaların ardından birçok mahallede:

  • apartmanların cepheleri çöktü
  • araçlar alev aldı
  • yollar molozlarla kaplandı.
Bazı bölgelerde çok katlı binaların üst katları tamamen yıkıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde insanların panik içinde sokaklardan kaçtığı görüldü.

SOKAKLAR ENKAZ ALANINA DÖNDÜ

Tel Aviv'de saldırıların ardından ortaya çıkan manzara dikkat çekiciydi.

Şehrin bazı noktalarında:

  • apartmanların camları tamamen patladı
  • binaların dış cepheleri parçalandı
  • araçlar hurdaya döndü.
İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri gece boyunca enkaz altında kalanları kurtarmak için çalıştı.

İsrail basını çok sayıda yaralı olduğunu bildirirken, bazı bölgelerde ağır hasar tespit edildiği aktarıldı.

İSRAİL'DE GÜVENLİK ALARMI

İran'ın misillemesinin ardından İsrail genelinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Sığınaklar açıldı ve milyonlarca kişiye acil durum uyarıları gönderildi.

Ülkenin birçok kentinde:

  • okullar kapatıldı
  • toplu etkinlikler iptal edildi
  • hava sahasında kısıtlamalar getirildi
  • Tel Aviv'de ise bazı mahalleler tamamen güvenlik çemberine alındı.
BÖLGE KÜRESEL SAVAŞIN EŞİĞİNE GELDİ

Saldırılar yalnızca İsrail ve İran arasında kalmadı. Gerilim hızla tüm bölgeyi etkiledi.

Birçok Körfez ülkesi hava sahasını kapattı. Uluslararası toplum ise taraflara itidal ve diplomasi çağrısı yaptı.

Ancak sahadaki gelişmeler, Orta Doğu'da uzun sürebilecek bir çatışma riskinin ortaya çıktığını gösteriyor.

İSRAİL DIŞINDA EN AZ 8 ÜLKE SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmasının ardından Tahran yönetimi, İsrail'in yanı sıra Ortadoğu'daki ABD üslerini hedef alan geniş bir misilleme operasyonu başlattı. İran'ın balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar kısa sürede bölgeye yayıldı.

İRAN'IN ANA HEDEFİ TEL AVİV VE ASKERİ NOKTALAR

Misillemenin ana hedefi İsrail oldu. İran yüzlerce balistik füze ve kamikaze İHA ile özellikle Tel Aviv ve askeri tesisleri hedef aldı. Bölgedeki birçok şehirde hava savunma sistemleri devreye girerken patlamalar ve yıkım görüntüleri ortaya çıktı.

KATAR

ABD'NİN EN BÜYÜK ORTADOĞU ÜSSÜ HEDEF ALINDI

İran, Katar'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü başta olmak üzere askeri tesisleri hedef aldı. Ülke genelinde sirenler çalarken hükümet halka sığınaklara girme çağrısı yaptı.

BAHREYN

ABD 5. FİLOSU'NUN BULUNDUĞU ÜS VURULDU

Bahreyn'de bulunan ABD Donanması 5. Filosu'nun lojistik merkezi İran füzelerinin hedeflerinden biri oldu. Bazı füzelerin üs yakınlarına düştüğü bildirildi.

KUVEYT

ABD ASKERİ VARLIĞI HEDEF ALINDI

Kuveyt'teki ABD askeri tesislerine yönelik saldırı uyarıları yapılırken bazı füzelerin ülke hava sahasına girdiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.