Tel Aviv yıkık dökük! İran’ın misillemesi İsrail’de böyle yankılandı
Orta Doğu'da gerilim günler içinde büyük bir savaşa dönüşürken, İran'ın misilleme saldırıları İsrail'de özellikle Tel Aviv'de ağır yıkıma yol açtı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlatılan karşı operasyonlarda İran füzeleri ve insansız hava araçları İsrail'in merkezini hedef aldı. Tel Aviv'de çok sayıda bina hasar gördü, bazı bölgelerde sokaklar adeta enkaz alanına döndü.
İsrail yönetimi ilk aşamada saldırının etkisini küçümsemeye çalışsa da, ortaya çıkan görüntüler şehrin farklı noktalarında ciddi yıkım yaşandığını gözler önüne serdi.
SAVAŞIN FİTİLİ BÖYLE ATEŞLENDİ
Gerilim, İsrail ve ABD'nin İran'daki stratejik hedeflere yönelik saldırılarıyla tırmandı. İran yönetimi bu saldırıları egemenliğine yönelik doğrudan bir savaş hamlesi olarak nitelendirdi.
Tahran yönetimi kısa süre sonra İsrail'e karşı geniş çaplı misilleme operasyonu başlattı.
İran ordusu ve Devrim Muhafızları tarafından fırlatılan balistik füzeler ve kamikaze dronlar İsrail'in askeri ve stratejik noktalarını hedef aldı.