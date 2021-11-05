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Haberler Galeri Tavşan yuvasını andıran kapı masal diyarına açıldı

Tavşan yuvasını andıran kapı masal diyarına açıldı

Tavşan deliğine benzeyen yerden inanması zor bir keşif gün yüzüne çıktı. Görenlerin şaşkına döndüğü sosyal medyada da ses getiren bu görüntüler oldukça beğenildi. Yalnızca bir tavşan deliği olduğu düşünülen yerden çıkan hayrete düşürdü. Uzun ve ince yoldan girildiğinde sonu masalları aratmayan bir yere çıktı. Burayı keşfeden Michael Scott'un çektiği fotoğraflar görenler adeta büyülendi. İşte görenleri hayran bırakan o yer…

Giriş Tarihi: 05.11.2021 15:34
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Tavşan yuvasını andıran kapı masal diyarına açıldı

İngiltere'de keşfedilen bu gizli dünya şaşkına çevirdi.

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Tavşan yuvasını andıran kapı masal diyarına açıldı

Görüntüler dünyada hala keşfedilmemiş muhteşem yerlerin olduğunu gözler önüne serdi.

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Tavşan yuvasını andıran kapı masal diyarına açıldı

Görüntüler dünyada hala keşfedilmemiş muhteşem yerlerin olduğunu gözler önüne serdi.

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Tavşan yuvasını andıran kapı masal diyarına açıldı

Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara görenleri hayran bırakıyor.

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Tavşan yuvasını andıran kapı masal diyarına açıldı

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