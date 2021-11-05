Tavşan yuvasını andıran kapı masal diyarına açıldı

Tavşan deliğine benzeyen yerden inanması zor bir keşif gün yüzüne çıktı. Görenlerin şaşkına döndüğü sosyal medyada da ses getiren bu görüntüler oldukça beğenildi. Yalnızca bir tavşan deliği olduğu düşünülen yerden çıkan hayrete düşürdü. Uzun ve ince yoldan girildiğinde sonu masalları aratmayan bir yere çıktı. Burayı keşfeden Michael Scott'un çektiği fotoğraflar görenler adeta büyülendi. İşte görenleri hayran bırakan o yer…