18 Ekim 2025, Cumartesi
Tarih belli oldu! Gazze Mahkemesinin final oturumu İstanbul'da düzenlenecek
Terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız bir girişim olan Gazze Mahkemesinin final oturumunda tarih ve yer belli oldu. Bu kapsamda oturum, 23-26 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. Öte yandan insanlık dramına dair tanıklıklar, belgeler ve analizler sunulacak oturumların ardından mahkeme, 26 Ekim'de nihai kararını açıklayacak.
Giriş Tarihi: 18.10.2025 16:33