16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Taliban Kabil'i ele geçirdi dünya basını ABD'yi suçladı! İşte ABD-Taliban manşetleri
ABD'nin sinsi planını devreye sokması üzerine Taliban hızla ilerleyerek Kabil'i ele geçirdi. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin de ülkeyi terk etmesi üzerine yönetim tamamen Taliban'a geçti. Dünya basını Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ABD'yi hedef alarak okurlarına yansıttı. Önde gelen basın kuruluşları ABD'yi suçladı.
Giriş Tarihi: 16.08.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 14:34
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