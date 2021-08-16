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Haberler Galeri Taliban Kabil'i ele geçirdi dünya basını ABD'yi suçladı! İşte ABD-Taliban manşetleri

Taliban Kabil'i ele geçirdi dünya basını ABD'yi suçladı! İşte ABD-Taliban manşetleri

ABD'nin sinsi planını devreye sokması üzerine Taliban hızla ilerleyerek Kabil'i ele geçirdi. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin de ülkeyi terk etmesi üzerine yönetim tamamen Taliban'a geçti. Dünya basını Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ABD'yi hedef alarak okurlarına yansıttı. Önde gelen basın kuruluşları ABD'yi suçladı.

Giriş Tarihi: 16.08.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 14:34
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Taliban Kabil’i ele geçirdi dünya basını ABD’yi suçladı! İşte ABD-Taliban manşetleri

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesi ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrılması bugün İngiltere ve ABD'de gazetelerin ana gündemi.

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Taliban Kabil’i ele geçirdi dünya basını ABD’yi suçladı! İşte ABD-Taliban manşetleri

ABD - NEW YORK TIMES

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın saatler önce kendisine destek sözü vermesine rağmen ülkeyi terk ettiğini söyleyen NYT, Gani'nin kaçışının Taliban'ın elini kuvvetlendirdiğini ve müzakere girişimlerini neredeyse yok ettiğini vurguladı.

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Taliban Kabil’i ele geçirdi dünya basını ABD’yi suçladı! İşte ABD-Taliban manşetleri

Taliban'ın ülke yönetimi ele geçirmesinin ABD hükümetinin öngördüğünden çok daha hızlı olduğunu söyleyen NYT, ülkedeki kaos havasını da manşetlere taşıdı. NYT, peş peşe yayınladığı analizlerinde "Taliban'ın başa gelmesi, ABD'nin 20 yıllık diplomasi emeklerini çöpe atacak" ifadesine yer verdi.

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Taliban Kabil’i ele geçirdi dünya basını ABD’yi suçladı! İşte ABD-Taliban manşetleri

ABD - THE WALL STREET JOURNAL

Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesini manşetten duyuran Wall Street Journal, ABD Başkanı Joe Biden'ın geri çekilme kararına yöneltilen eleştirileri de gündeme getirdi. Biden'ın NATO görevi kapsamındaki ABD askerlerini ülkeden çekmesinin, ülkedeki siyasi çevrelerce eleştiri yağmuruna tutulduğunu aktaran WSJ, tüm eleştirilere rağmen Biden'ın kararından geri adım atmamasının Taliban'ı kuvvetlendirdiğine yer verdi.

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Taliban Kabil’i ele geçirdi dünya basını ABD’yi suçladı! İşte ABD-Taliban manşetleri

Kabil Havalimanı'nda yaşanan izdihama da geniş yer veren WSJ, ABD istihbarat raporlarında belirtilen uyarıya da geniş yer verdi. Gazetenin aktardığına göre ABD güçlerinin ülkeden çekilmeye başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin başında olduğu Afgan hükümetinin 6 ay içinde çökeceğini öngören bir istihbarat raporu yayınlandı. Ancak yetkililerin bu raporda büyük bir zamanlama yanlışı yaptığını duyuran WSJ, 6 aydan çok daha kısa süre içinde başa gelen Taliban militanlarının "zaferinin", ABD istibaratının bu zamanlama hatası olduğunu vurguladı.