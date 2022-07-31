Tahılda ilk rota Somali! İHA ve uyduyla izlenecek

Son dakika haberine göre Türkiye'nin çözüme kavuşturduğu tahıl krizinde gözler Ukrayna limanında. İlk gemiler yine Türkiye'nin girişimiyle açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkelerine gidecek. Gemiler, yola çıktığı andan itibaren İHA'larla ve uyduyla izlenecek.

Giriş Tarihi: 31.07.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 07:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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