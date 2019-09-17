Suudi Arabistan'ın ABD'den aldığı Patriot füzeleri fos mu çıktı?

"ABD SİLAHLARI PETROL KRALLIĞI'NI KORUYAMIYOR" İDDİASI
Husilerin üstlendiği saldırılar, petrol endüstrisine son derece etkili bir darbe vurdu. Başkent Riyad'ın 330 km doğusunda, Abkayk'taki Mamut rafinerisi kompleksindeki petrol üretimi, hava saldırılarının ardından yüzde 50 düşüş gösterdi. Suudi'nin en büyük petrol sahalarından biri olan Doğu Bölgesi'nde de Khurais'te de kısmen kapatıldı. Uluslararasu bazı kaynaklar, zararın Suudi Arabistan'ın dünya kamuoyuna açıkladığından çok daha ciddi boyutta olduğunu iddia ediyor.
Saldırıda kullanılan araç ve silahlar kime ait olursa olsun, görünen tek gerçek ABD silahlarının "Petrol Krallığını" koruyamadığı. Öyle ki geçtiğimiz mayıs ayında Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran Havalimanı'ndaki Patriot hava savunma sistemini vurduklarını duyurdu.
Haziran ayında Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Husilerin İHA ve füzelerle düzenlediği saldırıların, Patriot füze savunma sistemini kullanan Suudi Arabistan'ın hava savunma zaaflarını ortaya çıkardığını yazdı.