Suriye'de YPG sıkıştı! Algı operasyonları devreye girdi  | İşte o iddialar ve gerçekler....

Birçok Arap aile gibi çok sayıda Kürt aile de süreci YPG'nin zulmünden kurtuluş olarak görmektedir.

Bölge halkının YPG'ye destek verdiği yönündeki söylemlerin de gerçeği yansıtmadığı kaydedilen belgede, yıllardır zorla malına, mülküne ve çocuklarına el konulduğunu belirten birçok Arap ve Kürt ailenin, Suriye ordusunun ilerleyişini YPG'nin baskısından kurtuluş olarak gördüğü ifade edildi.

DEAŞ ile mücadele konusunda ise "YPG olmadan DEAŞ'la mücadele edilemeyeceği" iddiasına karşılık, bir terör örgütünün başka bir terör örgütüyle ortadan kaldırılamayacağı görüşü dile getirildi. Belgede, YPG'nin DEAŞ'ı alan hâkimiyeti ve yayılma amacıyla kullandığı, örgütün petrol, doğalgaz ve tarım arazilerini ele geçirmek için DEAŞ bahanesinden faydalandığı ileri sürüldü. DEAŞ'a karşı sahada en etkili ve somut mücadeleyi veren gücün ise Türkiye olduğu savunuldu.

DEAŞ İLE MÜCADELE

İddia: YPG olmadan DEAŞ ile mücadele olmaz. YPG, DEAŞ'a karşı bugüne kadar etkili bir mücadele verdi.



Gerçek: Bir terör örgütü bir başka terör örgütü ile temizlenmez.

DEAŞ, YPG için her zaman alan hakimiyeti sağlamak ve yayılmak için kullanışlı bir operasyonel araç oldu.

DEAŞ bahanesiyle YPG, bölgede petrol ve doğalgaz kaynaklarını, verimli tarım arazilerini ele geçirmeye çalıştı.

YPG, DEAŞ ile herhangi bir hakiki mücadeleye asla girişmedi.

Bölgede DEAŞ ile somut manada en etkili mücadeleyi veren ve bölgedeki diğer terör örgütlerinin yanı sıra DEAŞ'a da en önemli darbeleri vuran tek güç Türkiye olmuştur.