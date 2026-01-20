Suriye'de YPG sıkıştı! Algı operasyonları devreye girdi | İşte o iddialar ve gerçekler....
Suriye ordusu, ülkede terör örgütü YPG'ye yönelik yürüttüğü kapsamlı operasyonlarla örgütü köşeye sıkıştırdı. Operasyonlar kapsamında Tabka, Deyr Hafir, Şeddadi, Deyrizor ve Rakka terör unsurlarından temizlendi. Sahadaki gelişmelere ilişkin kamuoyunda dolaşıma sokulan provokasyon içerikli iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İşte o iddialar ve gerçekler...
Suriye hükümetinin terör örgütü YPG'ye yönelik başlattığı operasyonun başarısı, bölücü terör örgütünün hayallarini suya düşürdü.
Suriye ordusunun YPG'ye yönelik yürüttüğü kapsamlı operasyonlarla Tabka, Deyr Hafir, Şeddadi, Deyrizor ve Rakka terör unsurlarından temizlendi.
Sahadaki gelişmelere ilişkin kamuoyunda dolaşıma sokulan provokasyon içerikli iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İşte o iddialar ve gerçekler…
"Türkiye desteğiyle Suriye ordusunun DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, YPG'nin Suriye ordusu karşısında yaşadığı kayıplar sonrası kontrolü kaybettiği alanlarda DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı savunuldu.
DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN SERBEST BIRAKILMASI
İddia: Türkiye desteğiyle Suriye ordusu DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakıyor.
Gerçek: Suriye ordusu karşısında büyük hezimet yaşayan YPG, DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmaktadır.
Suriye'de Kürtlere yönelik soykırım iddialarına da yer verilen paylaşımlara ilişkin, bu iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, Suriye ordusunun Kürtlere ya da Araplara yönelik bir etnik saldırı içinde olmadığı, müdahalenin birleşik ve bütünleşik Suriye yapısını reddederek terör faaliyetleri yürüten YPG'ye karşı gerçekleştirildiği belirtildi.
SOYKIRIM İDDİALARI
İddia: Suriye'de Kürtlere yönelik bir soykırım uygulanmaktadır.
Gerçek: Suriye'de kesinlikle Kürtlere yönelik bir soykırım ya da saldırı yoktur.
Suriye ordusu bölgede Kürtlere ve Araplara baskı ve zulüm uygulayarak birleşik ve bütünleşik Suriye'ye entegre olmayı ret edip, terörist faaliyetler yürüten YPG'ye müdahale etmektedir.