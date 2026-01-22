CANLI YAYIN
Suriye'de teröristlerin nefesleri kesildi! İşte kritik 4 dönüm noktası

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı kapsamlı operasyonlar sonucunda Rakka ve Deyrizor tamamen kontrol altına alındı. Suriye'de güven ve istikrarın temini için terör örgütünün işgal ettiği bölgelerden çıkması için diyalog ve müzakere kapısı süreç boyunca açık tutuldu. Terör örgütü SDG/YPG ülkede varlığını sürdürmek için tüm tuşlara bastı. Buna karşın Suriye yönetiminin izlediği askeri ve siyasi strateji, terör örgütünün emellerini boşa çıkardı.

Suriye'de terör örgütü SDG/YPG'nin işgal ettiği Rakka ve Deyrizor'dan çıkarılması ile teröristler tam manası ile köşeye sıkıştı.

Yapılan tüm anlaşmalara rağmen Suriye devleti ile entegrasyon sürecine dahil olmamak için direnen ve devlet kurma hayali peşinde koşan terör örgütünün hayalleri, atılan askeri ve stratejik hamlelerle suya düştü.

1. TERÖR KORİDORU KESİLDİ

Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre Suriye hükümetinin askeri manada attığı ilk kritik adımlardan biri Haseke'den Musul'a açılan Yarubiye sınır kapısının terör örgütünden alınması oldu.

Suriye-Irak sınırında bulunan bu kapı Rojava-SDG bağlantısı ve Sincar'ın ara intikal noktasıydı. Yarubiye'nin ele geçirilmesiyle Aynel Arab ile Haseke arasındaki bağ koptu. Örgütün emirleri aldığı Kandil ile bağlantısı bu hamleyle ortadan kalktı.

2. DEAŞ ŞANTAJI TUTMADI

Terör örgütü YPG/SDG, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki terör örgütü DEAŞ mensubu 200 teröristi serbest bırakarak baskı oluşturmaya çalıştı.

Türkiye ve Şam'a sosyal medyada algı yaratarak iftira atmak ve böylece mutabakat maddelerine uymamaya meşru zemin üretmek istedi.

Amerika, terör örgütünün DEAŞ'ı koz olarak tutup kendi çıkarları için kullandığını net şekilde gördü.

3. TEK DEVLET AMACINA KARŞI DURDULAR

Terör örgütü SDG/YPG, Suriye yönetiminin "Silahı değil, siyaseti seçin" diyerek sunduğu önerilere çatışmayla yanıt verdi.

Şara ve Abdi görüşmesinde Şam somut öneri ve yol haritası sundu. Buna karşın Abdi bu önerileri reddederek Suriye'nin tek devlet çatısı altında toplanmasına karşı durdu.

Bu sebeple Şam yönetimi güç kullanmak durumunda kaldı. Bütün bu süreç ABD tarafından da yakından izlendi.

4. İSRAİL'DEN DESTEK GELMEDİ

Terör örgütünün SDG/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerde varlığını sürdürmek için son umudu soykırımcı İsrail oldu.

Terör elebaşları, Tel Aviv'den yardım istese de İsrail'e "Bu konuya dahil olma" mesajı verilmesi neticesinde, terör örgütü İsrail'den bekledikleri desteği alamadı.

7 BİN DEAŞ'LI IRAK'A NAKLEDİLİYOR

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de tutuklu yaklaşık 7 bin DEAŞ'lı teröristin Irak'taki tesislere nakledileceğini bildirdi.

Açıklamada, "Nakiller, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentinde tutulan 150 DEAŞ savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladı" ifadelerine yer verildi.

Koalisyon güçleri, geçen yıl Suriye'de 300'den fazla DEAŞ'lıyı tutuklamış, aynı dönemde 20'den fazla militanı öldürmüştü.

