Suriye'de teröristlerin nefesleri kesildi! İşte kritik 4 dönüm noktası

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı kapsamlı operasyonlar sonucunda Rakka ve Deyrizor tamamen kontrol altına alındı. Suriye'de güven ve istikrarın temini için terör örgütünün işgal ettiği bölgelerden çıkması için diyalog ve müzakere kapısı süreç boyunca açık tutuldu. Terör örgütü SDG/YPG ülkede varlığını sürdürmek için tüm tuşlara bastı. Buna karşın Suriye yönetiminin izlediği askeri ve siyasi strateji, terör örgütünün emellerini boşa çıkardı.

Suriye'de terör örgütü SDG/YPG'nin işgal ettiği Rakka ve Deyrizor'dan çıkarılması ile teröristler tam manası ile köşeye sıkıştı.

Yapılan tüm anlaşmalara rağmen Suriye devleti ile entegrasyon sürecine dahil olmamak için direnen ve devlet kurma hayali peşinde koşan terör örgütünün hayalleri, atılan askeri ve stratejik hamlelerle suya düştü.

1. TERÖR KORİDORU KESİLDİ



Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre Suriye hükümetinin askeri manada attığı ilk kritik adımlardan biri Haseke'den Musul'a açılan Yarubiye sınır kapısının terör örgütünden alınması oldu.

Suriye-Irak sınırında bulunan bu kapı Rojava-SDG bağlantısı ve Sincar'ın ara intikal noktasıydı. Yarubiye'nin ele geçirilmesiyle Aynel Arab ile Haseke arasındaki bağ koptu. Örgütün emirleri aldığı Kandil ile bağlantısı bu hamleyle ortadan kalktı.