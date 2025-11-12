Suriye lideri Şara Amerikan gazetesine konuştu: Bölgedeki krizin sebebi Batı’nın yanlış adımları

İç savaşta kayıplara karışanları araştıran komisyon
Devrik Beşşar Esed rejimi güçlerince alıkonulan ve akıbeti hala bilinmeyen ABD'li gazeteci Austin Tice hakkında sorulan soruya Şara, iç savaş boyunca yaklaşık 250 bin Suriyelinin kayıplara karıştığını, bu sayı içinde Tice gibi yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğunu kaydetti.
Şara, Suriye'nin başkenti Şam'a vardıklarında bir ABD vatandaşının hapishaneden salınmasını sağladıklarını ve bu kişiyi hemen ABD'li yetkililere teslim ettiklerini belirtti.
Suriye'deki kayıpları araştıran bir komisyon kurduklarını dile getiren Şara, Suriye'de kaybolan Amerikan vatandaşlarına odaklandıklarını ve Amerikan makamlarıyla koordinasyon halinde çalıştıklarını söyledi.
Şara, Tice'ın annesi dahil bizzat kendisinin de bazı kayıpların aileleriyle bir araya geldiğini belirterek, "(Tice'ın annesini) Annemle de görüştürdüm çünkü annemin de benzer bir hikayesi vardı. 7 yıl boyunca kayıplara karıştım ve annem hariç herkes öldüğümü sandı. Annem bir gün geri döneceğime çok inanıyordu." ifadelerini kullandı.