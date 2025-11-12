Suriye lideri Şara Amerikan gazetesine konuştu: Bölgedeki krizin sebebi Batı’nın yanlış adımları

Trump ile Beyaz Saray'da 10 Kasım'da bir araya gelen Şara, ABD ziyareti sırasında Washington Post gazetesine konuştu.



Ziyaretindeki en önemli amacın, Suriye ile ABD arasındaki ilişkinin yeniden inşasına başlamak olduğunu vurgulayan Şara, iki ülke arasındaki ilişkilerin son 100 yılda pek de iyi seyretmediğini hatırlattı.



Şara, ABD ile Suriye arasında ortak çıkarlar aradıklarını aktararak, "Güvenlik çıkarları ve ekonomik çıkarlar gibi üzerine inşa edebileceğimiz birçok ortak çıkarımız olduğunu gördük." ifadesini kullandı.



Suriye'deki istikrarın ve istikrarsızlığın bölgeyi etkileyeceğine işaret eden Şara, "İstikrar ekonomiyle, ekonomi veya ekonomik kalkınma ise yaptırımların kaldırılmasıyla alakalı. Bu tartışma aylardır devam ediyor ve olumlu sonuçlara ulaştığımıza inanıyorum ancak hala nihai kararı bekliyoruz." diye konuştu.