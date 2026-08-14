2026 yılında Türkiye'de Mevlid Kandili 24 Ağustos Pazartesi gecesi idrak edilecek. Rebiülevvel ayı ise Diyanet takvimine göre 14 Ağustos'ta başladı.

Mevlid geleneğinin tarihi ise oldukça eskiye dayanıyor. Britannica'nın aktardığı bilgilere göre Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumunu anma törenleri İslam dünyasında özellikle 13. yüzyıldan itibaren yaygın bir toplumsal gelenek haline geldi.

BU GÖRÜNTÜLERİN ADRESİ YILLARDIR SAVAŞIN MERKEZİNDEYDİ Hartum'daki görüntülerin dikkat çekmesinin bir başka nedeni ise başkentin son yıllarda Sudan'daki savaşın en ağır çatışmalarına sahne olması.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan 2023'te başlayan savaş, kısa sürede başkentin büyük bölümüne yayıldı. Hartum, çatışmaların en ağır yaşandığı bölgelerden biri haline geldi.