Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay
Sudan'ın başkenti Hartum, yıllardır süren savaşın ağır izlerine rağmen önemli bir dini geleneğe yeniden sahne oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geleneksel "Peygamber Alayı", başkentte farklı kesimlerden çok sayıda kişiyi bir araya getirdi. Renkli kıyafetler, yeşil ve turuncu bayraklar, davullar, tefler, kasideler ve ilahiler eşliğinde gerçekleştirilen alay, savaşın gölgesindeki Sudan'da dikkat çeken görüntüler oluşturdu.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğum yıl dönümünün yaklaşması dolayısıyla düzenlenen alayda Sudan'ın farklı kesimlerinden insanlar bir araya geldi.
Katılımcılar geleneksel kıyafetler giyerken, ellerinde yeşil ve turuncu bayraklar taşıdı. Davul ve teflerle ritim tutulan yürüyüşte sufi gruplar tarafından kasideler ve ilahiler seslendirildi.
Sudan'da uzun yıllardır sürdürülen bu gelenek, yalnızca dini bir etkinlik olmanın ötesinde toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren önemli kültürel buluşmalardan biri olarak öne çıkıyor.
KUTLU DOĞUM GELENEĞİNİN MERKEZİNDE NE VAR?
İslam dünyasında Mevlid, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) dünyaya teşriflerinin anıldığı dini ve kültürel gelenekleri ifade ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili'ni Rebiülevvel ayının 12. gecesi olarak tanımlıyor.
Müslümanların asırlardır çeşitli programlarla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatını, mesajını ve güzel ahlakını hatırladığı bu gecelerde Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, naatlar ve dualar önemli yer tutuyor.