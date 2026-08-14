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Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sudan'ın başkenti Hartum, yıllardır süren savaşın ağır izlerine rağmen önemli bir dini geleneğe yeniden sahne oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geleneksel "Peygamber Alayı", başkentte farklı kesimlerden çok sayıda kişiyi bir araya getirdi. Renkli kıyafetler, yeşil ve turuncu bayraklar, davullar, tefler, kasideler ve ilahiler eşliğinde gerçekleştirilen alay, savaşın gölgesindeki Sudan'da dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 1

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğum yıl dönümünün yaklaşması dolayısıyla düzenlenen alayda Sudan'ın farklı kesimlerinden insanlar bir araya geldi.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 2

Katılımcılar geleneksel kıyafetler giyerken, ellerinde yeşil ve turuncu bayraklar taşıdı. Davul ve teflerle ritim tutulan yürüyüşte sufi gruplar tarafından kasideler ve ilahiler seslendirildi.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 3

Sudan'da uzun yıllardır sürdürülen bu gelenek, yalnızca dini bir etkinlik olmanın ötesinde toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren önemli kültürel buluşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 4

KUTLU DOĞUM GELENEĞİNİN MERKEZİNDE NE VAR?

İslam dünyasında Mevlid, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) dünyaya teşriflerinin anıldığı dini ve kültürel gelenekleri ifade ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili'ni Rebiülevvel ayının 12. gecesi olarak tanımlıyor.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 5

Müslümanların asırlardır çeşitli programlarla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatını, mesajını ve güzel ahlakını hatırladığı bu gecelerde Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, naatlar ve dualar önemli yer tutuyor.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 6

2026 yılında Türkiye'de Mevlid Kandili 24 Ağustos Pazartesi gecesi idrak edilecek. Rebiülevvel ayı ise Diyanet takvimine göre 14 Ağustos'ta başladı.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 7

Mevlid geleneğinin tarihi ise oldukça eskiye dayanıyor. Britannica'nın aktardığı bilgilere göre Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumunu anma törenleri İslam dünyasında özellikle 13. yüzyıldan itibaren yaygın bir toplumsal gelenek haline geldi.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 8

BU GÖRÜNTÜLERİN ADRESİ YILLARDIR SAVAŞIN MERKEZİNDEYDİ

Hartum'daki görüntülerin dikkat çekmesinin bir başka nedeni ise başkentin son yıllarda Sudan'daki savaşın en ağır çatışmalarına sahne olması.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 9

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan 2023'te başlayan savaş, kısa sürede başkentin büyük bölümüne yayıldı. Hartum, çatışmaların en ağır yaşandığı bölgelerden biri haline geldi.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 10

Birleşmiş Milletler verilerine göre savaş üçüncü yılına girerken Sudan genelinde yaklaşık 34 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi. Milyonlarca kişi evlerinden olurken sağlık sistemi, altyapı ve temel hizmetler de ağır hasar aldı.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 11

Birleşmiş Milletler ayrıca 2025 boyunca savaşın devam ettiğini, sivillerin öldürüldüğünü, milyonlarca çocuğun eğitimden mahrum kaldığını ve sağlık sisteminin ağır biçimde zarar gördüğünü bildirdi.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 12

SAVAŞIN ORTASINDA HAYAT YENİDEN FİLİZLENİYOR

Hartum'un yeniden gündelik hayata dönme çabası, bu dini etkinlikle birlikte bir kez daha gözler önüne serildi.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 13

Birleşmiş Milletler, 2025'in ortalarından itibaren Hartum ve çevresindeki bazı bölgelerde çatışmaların azalmasının ardından ailelerin evlerine dönmeye, pazarların yeniden açılmaya ve ticari faaliyetlerin toparlanmaya başladığını bildirmişti.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 14

Ancak altyapının büyük bölümünün zarar görmesi ve ülke genelindeki savaşın devam etmesi nedeniyle normalleşmenin son derece kırılgan olduğu vurgulanıyor.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 15

2026'da ise çatışmalar tamamen sona ermiş değil. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, özellikle insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların siviller açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 16

Ocak-Nisan 2026 döneminde drone saldırılarının en az 880 sivilin ölümüne yol açtığı bildirildi.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 17

Savaşın izlerinin henüz silinmediği başkentte insanlar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumunu anmak için aynı sokaklarda buluştu; kasideler ve ilahiler eşliğinde düzenlenen alay, Sudan'ın bütün acılara rağmen yaşatmaya çalıştığı güçlü geleneklerden birini yeniden görünür kıldı.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 18

Hartum'daki bu görüntüler, savaşın yıktığı bir başkentte hayatın yeniden kurulma mücadelesinin en dikkat çekici sembollerinden biri olarak kayda geçti.

Peki diğer İslam ülkelerinde nasıl kutlanıyor? İşte detaylar...

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 19

FAS: SOKAKLARDA DEV MUM ALAYI

Fas'ın Sela kentinde "Mum Alayı" (موكب الشموع) adı verilen çok etkileyici bir gelenek var.

Mevlid kutlamasında sokaklarda dev mum maketleri taşınıyor. Bunlar İslami motiflerle süsleniyor ve geleneksel gruplar eşliğinde şehir sokaklarında dolaştırılıyor.

Geleneğin kökleri yaklaşık beş yüzyıl öncesine, Saadi Sultanı Ahmed el-Mansur dönemine kadar götürülüyor. Kaynaklar, ilk kutlamanın 1578 civarında gerçekleştiğini aktarıyor.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 20

ENDONEZYA: İNSANLAR DEV YİYECEK KULELERİNİN PEŞİNDEN KOŞUYOR

Yogyakarta'da Grebeg Mulud adı verilen gelenekte saraydan devasa "gunungan" adı verilen yiyecek kuleleri çıkarılıyor. Bunlar pirinç, sebze ve çeşitli gıda ürünlerinden oluşturuluyor.

Ardından tören alayıyla Büyük Cami'ye götürülüyor ve halka dağıtılıyor.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 21

Geleneksel inanışta insanlar bu yiyeceklerden bir parçayı almanın bereket getireceğine inanıyor. Bu nedenle törenin sonunda insanlar gununganlardan pay almak için birbirleriyle yarışıyor.

Üstelik bu yalnızca folklorik bir anlatı değil; Yogyakarta hükümetinin kültür birimi de Garebeg Mulud'un hâlâ düzenli olarak yapıldığını ve gununganların halka dağıtıldığını belirtiyor.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 22

BRUNEİ: 12 GECE BOYUNCA ZİKİR, ARDINDAN DEV YÜRÜYÜŞ

Brunei'de gelenek daha da farklı. Ülkenin resmî yayın organlarından edinilen bilgilere göre Maulidur Rasul kutlamaları 12 gece boyunca camilerde dikir/zikir programlarıyla sürdürülüyor.

Ardından kutlamaların zirvesinde ülkenin dört bölgesinde toplu yürüyüş ve büyük törenler gerçekleştiriliyor.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 23

MALEZYA: DEVLET ELİYLE MEVLİD YÜRÜYÜŞÜ

Malezya'da geleneksel adı Maulidur Rasul. Burada dikkat çekici nokta, kutlamanın sadece cami içerisinde kalmaması.

Malezya İslami İşler Dairesi'nin (JAKIM) yayımladığı programlarda toplu yürüyüşler, selavatlar, dini forumlar ve devlet düzeyindeki programlar açıkça yer alıyor.

2025 programında sabah namazı ve kahvaltının ardından kortej yürüyüşü düzenlenmişti. Yani Malezya'da Mevlid, aynı zamanda kamusal bir toplumsal etkinlik niteliği taşıyor.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 24

TUNUS: MEVLİD'İN ÖZEL TATLISI "ASİDA ZGOUGOU"

Tunus'ta ise işin merkezinde yemek var.

"Asida Zgougou" (عصيدة الزقوقو), Mevlid döneminin en karakteristik yiyeceklerinden biri.

Tatlı, özellikle Mevlid'in sabahında hazırlanıyor ve akrabalarla, komşularla paylaşılıyor.

Dahası, bu yiyeceğin Tunus'un 19. yüzyıldaki kıtlık ve kuraklık dönemleriyle bağlantılı ilginç bir tarihçesi bulunuyor.

Savaşın yaralarını taşıyan Hartum'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumu için geleneksel alay 25

LİBYA: "MELUD" EVDEN MEYDANA TAŞIYOR

Libyalılar Mevlid'e "Milud/Melud" da diyor.

Kutlama evlerde başlıyor; aileler bir araya geliyor, asida hazırlıyor, ardından şehir meydanlarında büyük toplu etkinlikler düzenleniyor.

Libya'daki geleneksel anlatılarda özellikle çocukların ışıklı oyuncaklarla oynaması, ilahiler ve medihler öne çıkıyor.