Squid Game Kuzey Kore'de infiale neden oldu! Bir öğrenci idam edilecek

Dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi Kuzey Kore'de infiale neden oldu. Çin'den ünlü televizyon dizisinin dijital bir kopyasıyla Kuzey Kore'ye dönen öğrenci, sınıfta en yakın arkadaşlarıyla Squid Game'i izleyince kıyamet koptu. Kuzey Kore söz konusu öğrenciyi kurşuna dizecek, izleyenler ise ömür boyu veya beş yıl hapse mahkum edildi.

Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 11:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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