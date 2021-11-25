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Squid Game Kuzey Kore'de infiale neden oldu! Bir öğrenci idam edilecek

Dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi Kuzey Kore'de infiale neden oldu. Çin'den ünlü televizyon dizisinin dijital bir kopyasıyla Kuzey Kore'ye dönen öğrenci, sınıfta en yakın arkadaşlarıyla Squid Game'i izleyince kıyamet koptu. Kuzey Kore söz konusu öğrenciyi kurşuna dizecek, izleyenler ise ömür boyu veya beş yıl hapse mahkum edildi.

Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 11:11
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Squid Game Kuzey Kore’de infiale neden oldu! Bir öğrenci idam edilecek
Bütün dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi, doğduğu toprakların hemen yanında büyük bir trajediye yol açtı. Her şey, bir lise öğrencisinin Çin'e seyahat etmesiyle başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Squid Game Kuzey Kore’de infiale neden oldu! Bir öğrenci idam edilecek
Çin'i ziyaret eden bir Kuzey Koreli erkek öğrenci, ülkesine dönerken Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'nin bir kopyasını USB bellekle yanında getirdi.
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Squid Game Kuzey Kore’de infiale neden oldu! Bir öğrenci idam edilecek
Öğrenci olan Kuzey Koreli, Çin sınırındaki North Hamgyong'da ünlü dizinin dijital kopyasını birçok kişiye sattı, Squid Game'i satın alanların arasında kendi arkadaşları da vardı.
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Squid Game Kuzey Kore’de infiale neden oldu! Bir öğrenci idam edilecek
Kuzey Kore'nin her şeyi izleyen gözetim servisinin gözünden Squid Game'in yayılması elbette kaçmadı, 109 Sangmu adlı gizli servis öğrenciyi geçen hafta yakaladı.
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Squid Game Kuzey Kore’de infiale neden oldu! Bir öğrenci idam edilecek
Radio Free Asia, diziyi Çin'den gizlice Kuzey Kore'ye getiren öğrencinin kurşuna dizilerek idam edileceğini bildiriyor. Söz konusu idam şekli, Squid Game'de de vardı.