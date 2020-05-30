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SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?

SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak? SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği denemsi hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Dünya yörüngesine gönderilecek ilk insalı uzak mekiği Crew Dragon'un saat kaçta fırlatılacağı merak ediliyor. İlk insanlı uzak mekiği denemesi, 9 yılın ardından ABD topraklarından dünya yörüngesine gönderilecek. Peki, SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 16:09
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SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?

SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği "Crew Dragon" ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacakları test uçuşu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilmesi planlanan, olumsuz ancak hava koşulları nedeniyle ertelenen uçuş bugün yapılacak. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde yapılacak ilk insanlı uçuş ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak? İşte SpaceX ilk insanlu uçuş hakkında merak edilenler...

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SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?

SPACEX CREW DRAGON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA FIRLATILACAK?

SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi, bugün Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden ABD doğu saati ile 15.22'de, Türkiye saatine göre ise 22.22'de fırlatılacak.

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SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?

SPACEX İNSANLI UÇUŞ CANLI NASIL İZLENİR?

İş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Kaliforniya merkezli SpaceX firmasının iki astronotla birlikte "Crew Dragon" isimli uzay mekiği fırlatışı NASA ve SpaceX tarafından canlı yayınlanacak. NASA'nın YouTube hesabı üstünden canlı olarak yayınlanacak.

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SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?

NASA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "30 Mayıs Cumartesi günü Crew Dragon misyonunun lansman girişimini planlamaya devam ediyoruz. Hava şartlarında iyileşme gözlemlense de ekiplerimiz fırlatma rotasındaki hava durumunu izlemeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

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SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?

Uzay ajansı, paylaştığı videolu bilgilendirmede ise Doug Hurley (53) ve Bob Behnken (49) isimli astronotların daha önce iki defa uzay uçuşu gerçekleştirdiğini ancak ilk defa bir arada, Amerika topraklarından ve ticari bir firma ile uzay yolculuğuna çıkacaklarını belirtti.