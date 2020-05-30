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SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?
SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak? SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği denemsi hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Dünya yörüngesine gönderilecek ilk insalı uzak mekiği Crew Dragon'un saat kaçta fırlatılacağı merak ediliyor. İlk insanlı uzak mekiği denemesi, 9 yılın ardından ABD topraklarından dünya yörüngesine gönderilecek. Peki, SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.05.2020 15:58Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 16:09