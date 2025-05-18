Soykırımın dijital ortağı Microsoft! Bulut'tan ölüm yağdı: Teknoloji devinden “özel erişim” itirafı

Microsoft çalışanlarından isyan: "Bu bir PR çalışması"

Microsoft içinde yer alan bazı mevcut ve eski çalışanlar, şirketin yaptığı açıklamanın gerçeğin tamamını yansıtmadığını ve yalnızca kamuoyunu yatıştırmaya dönük bir PR çalışması olduğunu savundu. "No Azure for Apartheid" isimli oluşumdan yapılan açıklamada, Microsoft'un hazırladığı iç soruşturma raporunun tam metninin kamuoyuna açıklanması talep edildi.

Bu isimler, Microsoft'un İsrail'in işlediği soykırım suçunda çok daha fazla pay sahibi olduğunu savunuyor.