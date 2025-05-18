18 Mayıs 2025, Pazar
Soykırımın dijital ortağı Microsoft! Bulut'tan ölüm yağdı: Teknoloji devinden “özel erişim” itirafı
Amerikan teknoloji devi Microsoft, Gazze'de on binlerce sivilin yaşamını yitirdiği İsrail'in saldırılarına yapay zekâ ve bulut teknolojileriyle destek verdiğini resmen kabul etti. Şirket, özellikle İsrail işgal güçlerinin rehine kurtarma operasyonlarına katkı sağladığını belirtirken, bu süreçte Gazzelilerin yaşamına mal olan saldırılarda kullanılan verilerin işlenmesinde Azure platformunun devreye alındığını doğruladı.
Giriş Tarihi: 18.05.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 10:03