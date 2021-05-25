HaberlerGaleriŞov bitti Yunan medyasında panik başladı! Türkler geliyor
Şov bitti Yunan medyasında panik başladı! Türkler geliyor
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarına göz diken Yunanistan ABD'nin sağladığı imkanlarla gösteriş yapmaya devam ediyor. Yunan basını ise Ankara'nın adımlarını yakından takip ederek "Türkler geliyor" ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin Meis'e dönüş için harekete geçeceğini belirten Yunan basını adeta hükümetine çağrıda bulundu.
Giriş Tarihi: 25.05.2021 16:21Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 16:23