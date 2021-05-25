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Şov bitti Yunan medyasında panik başladı! Türkler geliyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarına göz diken Yunanistan ABD'nin sağladığı imkanlarla gösteriş yapmaya devam ediyor. Yunan basını ise Ankara'nın adımlarını yakından takip ederek "Türkler geliyor" ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin Meis'e dönüş için harekete geçeceğini belirten Yunan basını adeta hükümetine çağrıda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 16:23
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Şov bitti Yunan medyasında panik başladı! Türkler geliyor

ABD'ye üs vererek Türkiye'yi tehdit ettiğini zanneden Yunanistan'da panik başladı. Türkiye'nin Meis'e dönüş yapacağını vurgulayan Yunan basınında çarpıcı manşetler atıldı. Ankara'nın adımlarını izleyen Yunanistan'da Türkiye korkusu arttı.

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Şov bitti Yunan medyasında panik başladı! Türkler geliyor

Türkiye'nin Akdeniz'de üç yılda sekiz derin deniz sondajı yaptığını aktaran Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı: "Bir taraftan da sismik çalışmalar devam ediyor. Açılan bazı kuyularda gaz emareleri var...

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Şov bitti Yunan medyasında panik başladı! Türkler geliyor

Fakat emin olmadığımız için, ekonomik bir rezerv bulmadığımız için açıklamadık. Her bir sondajdan elde edilen veriler daha önce elde edilen sismik verilerle kontrol ediliyor. Orada birkaç sondajımız daha olabilir."

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Şov bitti Yunan medyasında panik başladı! Türkler geliyor

Türkiye Enerji Bakanı resmi açıklamasında Yunanistan'dan hiç söz etmese de, sözleri Yunan medyasında geniş şekilde yer buldu. Kathimerini gazetesi, İngilizce edisyonunda Kıbrıs çevresi ve Meis Adası'nı öne çıkardı.

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Şov bitti Yunan medyasında panik başladı! Türkler geliyor

Gazetenin Yunanca versiyonunda ise haber 'Türkiye: Meis'e dönüş' başlığıyla verildi, Ankara'nın Yunanistan'ın Kaş'ın hemen karşısında yer alan küçük adanın etrafındaki görüşlerini kabul etmediği vurgulandı.