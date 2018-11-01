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Sosyal medyayı sallayan polis

Almanya'da polis memuru olan 31 yaşındaki Adrienne Koleszar, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla bir anda viral oldu. Koleszar'ın fotoğraflarını gören hayranları, fotoğraf altlarına 'Lütfen beni tutukla' gibi yorumlar yazıyor.

Giriş Tarihi: 01.11.2018 21:58
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Sosyal medyayı sallayan polis

Almanya'da polis memuru olan 31 yaşındaki Adrienne Koleszar, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla bir anda viral oldu. Koleszar'ın fotoğraflarını gören hayranları, fotoğraf altlarına 'Lütfen beni tutukla' gibi yorumlar yazıyor.

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Sosyal medyayı sallayan polis

Instagram fenomene doymuyor. Bu kez sosyal medya, Almanya'da polis memuru olan 31 yaşındaki Adrienne Koleszar'ı konuşuyor.

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Sosyal medyayı sallayan polis

Fit vücudunu sergilediği fotoğrafları sayesinde yüzbinlerce takipçiye ulaşan Koleszar'ın fotoğraflarının altına 'Sana aşık oldum', 'Eğer beni sen tutuklayacaksan aşırı hız yaparım' gibi ilginç yorumlar geliyor.

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Sosyal medyayı sallayan polis

Her gün kavgalar, kazalar ve aile içi şiddet gibi pek çok olayla boğuştuğunu söyleyen Adrienne, spor yapmanın mesleğinde de ona pek çok şey kazandırdığını söylüyor.

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Sosyal medyayı sallayan polis

'Belki de pek çok insanın görmek istemeyeceği şeylerle uğraşıyorum, ama bu benim işim ve hayatımdan çok memnunum' diyor.