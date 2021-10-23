Son dakika: Rusya Kızıl Meydan’da korku dolu anlar kamerada!

Rusya'nın en önemli sembolü olan ve başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da yer alan Kremlin'in duvarlarının güçlendirilmesi için yenileme çalışmaları uzun zamandır sürüyor. Dün Moskova'da başlayan ve bugün de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle duvar restorasyonu için kurulan bir iskele çöktü. İskele çökerken burçtaki dişlerden birini de yanında götürdü.