Son dakika | Netanyahu için yolun sonu görünüyor! İşte Gazze saldırılarının asıl amacı

Son dakika haberi... Filistin topraklarında işgalci konumunda bulunan İsrail, Ramazan ayından bu yana devam ettiği saldılarına ara vermeyeceğini açıkladı. Başbakan Netanyahu'nun aşırı saldırgan tavrı, kendi partisinde büyük tepki topladı. Saldırılarının başında sevinç çığlıkları atan İsrail medyası, bu kez Netanyahu'nun Gazze saldırılarının ardında başka amaçları olduğu iddialarını gündeme taşıdı.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 15:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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