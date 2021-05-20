20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika | Netanyahu için yolun sonu görünüyor! İşte Gazze saldırılarının asıl amacı

Son dakika | Netanyahu için yolun sonu görünüyor! İşte Gazze saldırılarının asıl amacı

Son dakika haberi... Filistin topraklarında işgalci konumunda bulunan İsrail, Ramazan ayından bu yana devam ettiği saldılarına ara vermeyeceğini açıkladı. Başbakan Netanyahu'nun aşırı saldırgan tavrı, kendi partisinde büyük tepki topladı. Saldırılarının başında sevinç çığlıkları atan İsrail medyası, bu kez Netanyahu'nun Gazze saldırılarının ardında başka amaçları olduğu iddialarını gündeme taşıdı.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 15:17
  • 1
  • 12
Son dakika | Netanyahu için yolun sonu görünüyor! İşte Gazze saldırılarının asıl amacı

İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü, artarak devam ediyor. İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde kadın-çocuk, yaşlı-genç demeden yaptığı terör saldırılarında bilanço her geçen gün artıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Son dakika | Netanyahu için yolun sonu görünüyor! İşte Gazze saldırılarının asıl amacı
Sivil halka yaptığı bombalı saldırılarda şimdiye dek 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227 kişiyi şehit eden, 1620 kişiyi yaralayan, on binlerce kişi evsiz bırakan İsrail, uluslararası ateşkes çağrılarını da görmezden geliyor.
  • 3
  • 12
Son dakika | Netanyahu için yolun sonu görünüyor! İşte Gazze saldırılarının asıl amacı

NETANYAHU'YA DESTEK AZALIYOR

ABD'nin desteğiyle bölgede "meşru müdafaa" hakkını kullandığını iddia eden İsrail hükümeti, dünya çapında lanetlenirken Filistin halkına uyguladığı zulmün büyük tepki alması, hükümet içinde de ayrılıklara neden olmaya başladı.

  • 4
  • 12
Son dakika | Netanyahu için yolun sonu görünüyor! İşte Gazze saldırılarının asıl amacı
Saldırıların başladığı andan bu yana İsrail'in sivil katliamını görmezden gelen ve hava saldırılarını haklı çıkarmaya çalışan İsrail medyasında çözülmeler de başlamış gözüküyor.
  • 5
  • 12
Son dakika | Netanyahu için yolun sonu görünüyor! İşte Gazze saldırılarının asıl amacı

GAZZE SALDIRILARINI PARAVAN OLARAK KULLANIYOR

Jerusalem Post'ta yer alan bir habere göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başında olduğu Likud Partisi'nde, Netanyahu karşıtı sesler giderek yükselmeye başladı.