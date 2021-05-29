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Haberler Galeri Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir ölüm emri daha verdi! Dünyayı şoke eden karar

Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir ölüm emri daha verdi! Dünyayı şoke eden karar

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un dünyanın gündeminden düşmüyor. Kuzey Kore lideri olduğundan dünyada en çok konuşulan liderlerden biri olan Kim Jong Un geçtiğimiz haftalarda aldığı kararlara uymayan bir kişiyi 500 kişinin gözü önünde kurşuna dizdirdi. Kim'den bir acımasız ölüm emri daha geldi. Kim'in hedefinde hayvanlar yer aldı.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 12:49
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Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir ölüm emri daha verdi! Dünyayı şoke eden karar

Çin ilacını yasakladı, batı tarzı giyimi yasa dışı ilan etti, Güney Kore filmi satan kişiyi kurşuna dizdirdi... Kim Jong-un, en sonunda hayvanları da düşman ilan etti! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, zalimliği ve verdiği akılalmaz emirlerle dünya gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor.

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Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir ölüm emri daha verdi! Dünyayı şoke eden karar

Geçtiğimiz haftalarda 'Batı modası'na savaş açan ve bu kültürden objelerin giyimini yasaklayan Kuzey Kore'den dün bir idam kararı gelmiş, Kim Jong Un, yasadışı müzik ve film satmak ile suçlanan bir kişiyi idam ettirmişti.

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Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir ölüm emri daha verdi! Dünyayı şoke eden karar

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre Kim, bu kez de kedilere ve güvercinlere savaş açtı ve yetkililere 'yok edilmeleri' emrini verdi.

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Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir ölüm emri daha verdi! Dünyayı şoke eden karar

37 yaşındaki Kuzey Kore liderinin bu kararı hayvanların Çin'den ülkesine girerek Kovid-19 yaydıklarına inandığı için aldığı belirtiliyor. Oysa Kim, aylar önce yaptığı açıklamada ülkesinde hiçbir şekilde koronavirüs salgını olmadığını iddia etmişti...

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Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir ölüm emri daha verdi! Dünyayı şoke eden karar

Bu açıklama Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanırken ülkede bir yandan harıl harıl yerli Kovid-19 aşısı üretilmeye çalışıldığı haberleri de basına sızmıştı.