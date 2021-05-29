Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir ölüm emri daha verdi! Dünyayı şoke eden karar

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un dünyanın gündeminden düşmüyor. Kuzey Kore lideri olduğundan dünyada en çok konuşulan liderlerden biri olan Kim Jong Un geçtiğimiz haftalarda aldığı kararlara uymayan bir kişiyi 500 kişinin gözü önünde kurşuna dizdirdi. Kim'den bir acımasız ölüm emri daha geldi. Kim'in hedefinde hayvanlar yer aldı.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 12:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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