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Haberler Galeri SON DAKİKA | Kovid-19 aşısından sonra maske takmalı mı? DSÖ'den flaş açıklamalar

SON DAKİKA | Kovid-19 aşısından sonra maske takmalı mı? DSÖ'den flaş açıklamalar

Koronavirüs (Kovid-19) aşısı sonrası maske takmalı mı çıkarmalı mı? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris'ten konuya dair flaş bir açıklama geldi. Harris, "Mevcut aşılar, virüs bulaşması halinde ciddi hastalıkları veya ölümü önlemede çok iyi" dedi ve maske konusuna açıklık getirdi. İşte son dakika dünya haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 11.06.2021 19:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 19:52
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SON DAKİKA | Kovid-19 aşısından sonra maske takmalı mı? DSÖ'den flaş açıklamalar

Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı.

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SON DAKİKA | Kovid-19 aşısından sonra maske takmalı mı? DSÖ'den flaş açıklamalar

"Mevcut aşılar, virüs bulaşması halinde ciddi hastalıkları veya ölümü önlemede çok iyi." diyen Harris, iki doz aşı yaptıranların maske takmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

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SON DAKİKA | Kovid-19 aşısından sonra maske takmalı mı? DSÖ'den flaş açıklamalar

Harris, "İstediğimiz şey (virüsün) bulaşmasını azaltmak. Dolayısıyla aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini (henüz) bilmiyoruz. Yani, maskenizi takmak yakın temasta olduğunuz, kalabalıkta olduğunuz veya kapalı bir alanda olduğunuz anlarda ve bu kapalı alandan çıkamayacağınız yerlerde bulaşmayı önlemekle ilgili bir konu." diye konuştu.

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SON DAKİKA | Kovid-19 aşısından sonra maske takmalı mı? DSÖ'den flaş açıklamalar

Maske takılmasıyla Kovid-19'un varyantlarının bulaşma riskinin azalacağına işaret eden Harris, virüsün yayılmasını engellemek için sadece maske takmanın da yeterli olamayacağına dikkati çekti.

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SON DAKİKA | Kovid-19 aşısından sonra maske takmalı mı? DSÖ'den flaş açıklamalar

Harris, sosyal mesafe kurallarına uyulması, kalabalıklardan ve kapalı alanlardan kaçınılması, dışarı çıkıldığında her türlü önlemin alınması ve odaların havalandırılması gibi tüm genel halk sağlığı önlemlerine riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.