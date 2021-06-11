ANA SAYFA
SON DAKİKA | Kovid-19 aşısından sonra maske takmalı mı? DSÖ'den flaş açıklamalar
Koronavirüs (Kovid-19) aşısı sonrası maske takmalı mı çıkarmalı mı? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris'ten konuya dair flaş bir açıklama geldi. Harris, "Mevcut aşılar, virüs bulaşması halinde ciddi hastalıkları veya ölümü önlemede çok iyi" dedi ve maske konusuna açıklık getirdi. İşte son dakika dünya haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 11.06.2021 19:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 19:52
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14