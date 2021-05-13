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Son dakika | Korkutan iddialar yeniden gündemde! Gizemli hastalık ABD'yi derinden sarstı! İntihara kadar sürüklüyor
Son dakika haberi... ABD'de yıllar önce konuşulan gizemli hastalık söylentileri, ülkeyi çalkaladı. New York Times gazetesi, eski ve mevcut yetkililere atıfta bulunarak, yurt dışında çalışmış ABD'li diplomat, ajan ve askeri personelde beyin hasarına yol açan gizemli olayların sayısının 130'u aşması ile Biden yönetiminin endişe sinyalleri vermeye başladığını yazdı.
Giriş Tarihi: 13.05.2021 19:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 19:32
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