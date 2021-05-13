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Haberler Galeri Son dakika | Korkutan iddialar yeniden gündemde! Gizemli hastalık ABD'yi derinden sarstı! İntihara kadar sürüklüyor

Son dakika | Korkutan iddialar yeniden gündemde! Gizemli hastalık ABD'yi derinden sarstı! İntihara kadar sürüklüyor

Son dakika haberi... ABD'de yıllar önce konuşulan gizemli hastalık söylentileri, ülkeyi çalkaladı. New York Times gazetesi, eski ve mevcut yetkililere atıfta bulunarak, yurt dışında çalışmış ABD'li diplomat, ajan ve askeri personelde beyin hasarına yol açan gizemli olayların sayısının 130'u aşması ile Biden yönetiminin endişe sinyalleri vermeye başladığını yazdı.

Giriş Tarihi: 13.05.2021 19:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 19:32
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Son dakika | Korkutan iddialar yeniden gündemde! Gizemli hastalık ABD'yi derinden sarstı! İntihara kadar sürüklüyor
New York Times’ın haberine göre Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), Dışişleri ve Savunma Bakanlığı personeli içinde saptanmış beyin hasarı olaylarının sayısı, Başkan Joe Biden’ın yönetiminde endişeye neden oluyor.
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Son dakika | Korkutan iddialar yeniden gündemde! Gizemli hastalık ABD'yi derinden sarstı! İntihara kadar sürüklüyor
Söz konusu olayların doğrulanan ilk örneklerinin yıllar önce Çin ve Küba’da görüldüğü ve etkilenen personel sayısının 60’ı bulduğu basına yansımıştı. Ancak bu sayıya, beyin hasarı tespit edilen CIA ajanları dahil edilmemişti ve sayıları hâlâ bilinmiyor.
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Son dakika | Korkutan iddialar yeniden gündemde! Gizemli hastalık ABD'yi derinden sarstı! İntihara kadar sürüklüyor
New York Times'a göre Çin ve Küba’da görülen olayların ardından şimdi de Avrupa ve başka Asya ülkelerinde çalışmış ABD’li personelde beyin hasarı görülmüş olması Biden yönetimini durumu tekrar derinlemesine ele almaya itti.
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Son dakika | Korkutan iddialar yeniden gündemde! Gizemli hastalık ABD'yi derinden sarstı! İntihara kadar sürüklüyor

TRUMP YÖNETİMİ GİZEMİ ÇÖZEMEMİŞTİ

Gazeteye göre, belirlenen beyin hasarlarının derecesi baş ağrılarından intihar düşüncelerine kadar değişiyor. Benzer olayların yaklaşık beş yıl önce de gündeme geldiği bilinirken, eski ABD başkanı Donald Trump yönetiminin olayların nedenlerini anlamak için girişimlerde bulunmuştu.

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Son dakika | Korkutan iddialar yeniden gündemde! Gizemli hastalık ABD'yi derinden sarstı! İntihara kadar sürüklüyor
Ancak New York Times, Trump yönetimi yetkililerinin o dönem, ihtiyaç duydukları bilgilere erişimlerini sınırlayan federal sağlık veri korumaları nedeniyle zorluklarla karşılaştığını yazıyor.