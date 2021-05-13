Son dakika | Korkutan iddialar yeniden gündemde! Gizemli hastalık ABD'yi derinden sarstı! İntihara kadar sürüklüyor

TRUMP YÖNETİMİ GİZEMİ ÇÖZEMEMİŞTİ

Gazeteye göre, belirlenen beyin hasarlarının derecesi baş ağrılarından intihar düşüncelerine kadar değişiyor. Benzer olayların yaklaşık beş yıl önce de gündeme geldiği bilinirken, eski ABD başkanı Donald Trump yönetiminin olayların nedenlerini anlamak için girişimlerde bulunmuştu.