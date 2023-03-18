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Haberler Galeri "Son dakika" koduyla servis ettiler! Başkan Erdoğan'ın NATO sözleri dünya basınında

"Son dakika" koduyla servis ettiler! Başkan Erdoğan'ın NATO sözleri dünya basınında

Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile dün düzenlediği basın toplantısında Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiklerini ve TBMM sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri dünya gündemine damga vurdu. Finlandiya ve İsveç basını Erdoğan'ın sözlerini manşetlere taşırken, haberleri "son dakika" koduyla servis etti.

Giriş Tarihi: 18.03.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 12:39
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Son dakika koduyla servis ettiler! Başkan Erdoğan’ın NATO sözleri dünya basınında

Türkiye'nin Finlandiya kararı, dünyanın gündeminde. Uzun süredir devam eden NATO üyeliği anlaşmazlığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile birlikte tarihi bir karar açıkladı. Düzenlenen ortak basın toplantısında Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiklerini ve TBMM'deki sürecin başlatıldığını bildiren Başkan Erdoğan'ın sözleri, gündeme damgasını vurdu.

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Son dakika koduyla servis ettiler! Başkan Erdoğan’ın NATO sözleri dünya basınında

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada Türkiye ve Finlandiya'nın tarihi olarak iyi ilişkiler içerisinde bulunan iki dost ülke olduğunu belirtti. Finlandiya'nın, Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan deprem felaketlerinde yardım eli uzatan Finlandiya ile Türkiye'nin dostluğunun pekiştiğine vurgu yapan Başkan Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü için TBMM'de onay sürecinin başladığını açıkladı.

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Son dakika koduyla servis ettiler! Başkan Erdoğan’ın NATO sözleri dünya basınında

Bir diğer üyelik başvurusunda bulunan ve Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç ile ilgili de açıklama yapan Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ise "120 teröristin listesini verdik, 'bize verin' dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil." ifadeleriyle ülkenin üyelik tartışmalarına nokta koydu.

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Son dakika koduyla servis ettiler! Başkan Erdoğan’ın NATO sözleri dünya basınında

İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin yürümesinde ülkenin terörle mücadelede atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını belirten Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, dünya manşetlerinde yankı uyandırdı.

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Son dakika koduyla servis ettiler! Başkan Erdoğan’ın NATO sözleri dünya basınında

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN YOLLARI AYRILDI"
Finlandiya'nın önemli yayın kuruluşlarından olan Helsingin Sanomat, Türkiye'nin NATO onayını manşetten duyurdu. Helsingin Sanomat, Başkan Erdoğan'ın sözlerine ayrıntılı olarak yer verdiği haberinde "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın yollarını ayırdı" ifadelerini kullandı.