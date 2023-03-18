18 Mart 2023, Cumartesi
"Son dakika" koduyla servis ettiler! Başkan Erdoğan'ın NATO sözleri dünya basınında
Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile dün düzenlediği basın toplantısında Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiklerini ve TBMM sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri dünya gündemine damga vurdu. Finlandiya ve İsveç basını Erdoğan'ın sözlerini manşetlere taşırken, haberleri "son dakika" koduyla servis etti.
Giriş Tarihi: 18.03.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 12:39
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