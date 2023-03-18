"Son dakika" koduyla servis ettiler! Başkan Erdoğan'ın NATO sözleri dünya basınında

Bir diğer üyelik başvurusunda bulunan ve Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç ile ilgili de açıklama yapan Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ise "120 teröristin listesini verdik, 'bize verin' dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil." ifadeleriyle ülkenin üyelik tartışmalarına nokta koydu.