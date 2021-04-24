ANA SAYFA
Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Yeni tip koronavirüs mutasyonu nedeniyle can pazarının yaşandığı Hindistan'da salgın, endişe verici boyutlara ulaştı. Ülke genelinde hastanelerde yaşanan oksijen sıkıntısı ölümleri beraberinde getirirken, ölü sayısındaki artış nedeniyle gömülecek yerin kalmadığı ülkede krematoryumlar ara vermeksizin çalışmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 24.04.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 14:27
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20