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Haberler Galeri Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı

Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı

Yeni tip koronavirüs mutasyonu nedeniyle can pazarının yaşandığı Hindistan'da salgın, endişe verici boyutlara ulaştı. Ülke genelinde hastanelerde yaşanan oksijen sıkıntısı ölümleri beraberinde getirirken, ölü sayısındaki artış nedeniyle gömülecek yerin kalmadığı ülkede krematoryumlar ara vermeksizin çalışmaya devam ediyor.

DHA
Giriş Tarihi: 24.04.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 14:27
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Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Tüm dünyada yaşamı olumsuz etkilen koronavirüs salgını, Hindistan'ın sağlık sisteminin çökme aşamasına gelmesine neden oldu.
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Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Ülkede günlük tespit edilen vaka sayıları 350 binlere yaklaştı ve milyonlarca ağır hasta, hastaneleri doldurdu.
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Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Son açıklanan verilere göre 24 saate 345 bin 147 vaka tespit edildi, 2 bin 621 kişi de hayatını kaybetti.
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Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı

Ülkede toplam vaka sayısı 16 milyon 610 bin 481'e, iyileşenlerin sayısı ise 13 milyon 867 bin 997'ye ulaştı.

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Son dakika | Hindistan'da insanlık dramı! Ölüleri yakıyorlar! Dumanlar gökyüzünü sardı
Ülke genelinde 2 milyon 552 bin 935 aktif vaka bulunuyor.