Son dakika | Hedefleri Türkiye! 60 savaş uçağı kaldırdılar! Doğu Akdeniz'de gerilim tırmandı

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'deki gerilimi her geçen gün artıran Yunanistan yeni bir provakasyona girişti. Yunanistan, sekiz ülkeyle birlikte Ege Denizi üzerinde provokasyona girişirken 60 savaş uçağı birden Türkiye'ye karşı havalandılar. Öte yandan İsrail F-35'leri Güney Kıbrıs'a taşıdı. İşte Türkiye-Yunanistan-İsrail üçgeninde yaşanan Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.04.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 12:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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