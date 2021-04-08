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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Hedefleri Türkiye! 60 savaş uçağı kaldırdılar! Doğu Akdeniz'de gerilim tırmandı Son dakika | Hedefleri Türkiye! 60 savaş uçağı kaldırdılar! Doğu Akdeniz'de gerilim tırmandı Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'deki gerilimi her geçen gün artıran Yunanistan yeni bir provakasyona girişti. Yunanistan, sekiz ülkeyle birlikte Ege Denizi üzerinde provokasyona girişirken 60 savaş uçağı birden Türkiye'ye karşı havalandılar. Öte yandan İsrail F-35'leri Güney Kıbrıs'a taşıdı. İşte Türkiye-Yunanistan-İsrail üçgeninde yaşanan Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler... Giriş Tarihi: 08.04.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 12:34 Tarihinin en büyük sınır dışı operasyonuna girişen İsrail ordusu, Güney Kıbrıs'la birlikte Türkiye'ye açık şekilde gözdağı verdi. Fotoğraf ve görüntüleri, Güney Kıbrıs resmen yayınladı. GALERİ DEVAM EDİYOR Savaş uçakları, donanma ve özel kuvvetler askerleriyle Kıbrıs'a çıkarma yapan İsrail, F-35'lerin de yer aldığı jetlerini Onisilos-Gedeon 2021 tatbikatı için adaya getirdi. İsrail jetlerinin yüksek ve alçak irtifadan belirlenen hedefleri vurması üzerine kurgulanan gövde gösterisine ilişkin yayınlanan görüntülerde, F-35 savaş uçaklarındaki lensler dikkat çekti. Güney Kıbrıs'a ait Rus üretimi 9K37M Buk füze sisteminde de çarpıcı detaylar vardı. Yerel medya, İsrail ordusunun bu yaz mevsiminde de yine Kıbrıs'ta tatbikata girişeceğini bildiriyor. Yunan medyası, 'İsrail komandoları Kıbrıs'a iniyor-Senaryo Türkiye'ye karşı' başlıklarıyla tatbikatı duyurmuştu. İsrail ordusu, Mart ayı içerisinde Kıbrıs açıklarında denizaltıların da yer aldığı uluslararası bir tatbikat düzenlemiş, katılan ülkeler arasında ABD ve Yunanistan dikkat çekmişti.