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SON DAKİKA HABERİ: İran’da ikinci corona virüs (Covid-19) dalgası mı geliyor? Son rakamlar panik yarattı...
SON DAKİKA HABERİ:İran'da koronavirüs sonrası normalleşme kabusa mı dönüşüyor? Üç aydan fazla bir süredir Covid-19 ile mücadele eden İran'da, koronavirüs salgının şiddeti yeniden artıyor. Son iki ayın en yüksek günlük vaka sayısı 3 bin 117 kişi ile bugün kayda geçti.
Giriş Tarihi: 02.06.2020 14:06Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 14:07