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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: İran’da ikinci corona virüs (Covid-19) dalgası mı geliyor? Son rakamlar panik yarattı...

SON DAKİKA HABERİ: İran’da ikinci corona virüs (Covid-19) dalgası mı geliyor? Son rakamlar panik yarattı...

SON DAKİKA HABERİ: İran'da koronavirüs sonrası normalleşme kabusa mı dönüşüyor? Üç aydan fazla bir süredir Covid-19 ile mücadele eden İran'da, koronavirüs salgının şiddeti yeniden artıyor. Son iki ayın en yüksek günlük vaka sayısı 3 bin 117 kişi ile bugün kayda geçti.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 14:07
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SON DAKİKA HABERİ: İran’da ikinci corona virüs Covid-19 dalgası mı geliyor? Son rakamlar panik yarattı...

İran'da nisan ayının sonlarına doğru düşüşe geçen ve 2 Mayıs'ta 802 olarak kaydedilen günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, yasakların kalkmasıyla yeniden 3 bini geçti.

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SON DAKİKA HABERİ: İran’da ikinci corona virüs Covid-19 dalgası mı geliyor? Son rakamlar panik yarattı...

Ülke genelinde 19 Şubat'ta görülmeye başlanan Kovid-19 salgını nedeniyle alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, restoranlar, kafeler, kuaförler ve diğer işletmeler ilgili yasaklar kademeli olarak kaldırılmış ve şehirlerarası seyahat serbest hale getirilmişti.

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SON DAKİKA HABERİ: İran’da ikinci corona virüs Covid-19 dalgası mı geliyor? Son rakamlar panik yarattı...

İran'da 2 Mayıs'ta 802 olarak kaydedilen vaka sayısı, yasakların kalkmasıyla mayıs sonuna doğru 2 binlerin üzerine çıkarken, bugün 3 bin 117 olarak kaydedildi. 50'nin altına inen ölü sayısı da dün 81'e çıktı.

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SON DAKİKA HABERİ: İran’da ikinci corona virüs Covid-19 dalgası mı geliyor? Son rakamlar panik yarattı...

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki dün yaptığı açıklamada halk ve yöneticilerden birçoğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesini dikkate almadığını belirterek, "Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz." uyarısında bulundu.

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SON DAKİKA HABERİ: İran’da ikinci corona virüs Covid-19 dalgası mı geliyor? Son rakamlar panik yarattı...

Normalleşmeyle başkent Tahran caddelerinin de hareketlendiği ve halkın eskisi kadar maske-eldiven kullanımı, sosyal mesafe ve diğer uyarılara dikkat etmediği görülüyor.