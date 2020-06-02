SON DAKİKA HABERİ: İran’da ikinci corona virüs (Covid-19) dalgası mı geliyor? Son rakamlar panik yarattı...

SON DAKİKA HABERİ: İran'da koronavirüs sonrası normalleşme kabusa mı dönüşüyor? Üç aydan fazla bir süredir Covid-19 ile mücadele eden İran'da, koronavirüs salgının şiddeti yeniden artıyor. Son iki ayın en yüksek günlük vaka sayısı 3 bin 117 kişi ile bugün kayda geçti.