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SON DAKİKA HABERİ | Hindistan ile Çin savaşın eşiğinde! Akash füze savunma sistemi, obüsler ve tanklar sınırda...
SON DAKİKA HABERİ... Hindistan, Çin ile yaşanan sınır çatışmasının ardından gerilimin tırmandığı doğu Ladakh'a obüs ve tank konuşlandırdı. İki gün önce de Hindistan,Himalaya Dağları'ndaki Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi yerleştirmişti. "Akash (Gökyüzü)" isimli orta menzilli karadan havaya füze savunma sistemi yerli olarak Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirildi.
Giriş Tarihi: 30.06.2020 12:31Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 13:38