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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | Hindistan ile Çin savaşın eşiğinde! Akash füze savunma sistemi, obüsler ve tanklar sınırda...

SON DAKİKA HABERİ | Hindistan ile Çin savaşın eşiğinde! Akash füze savunma sistemi, obüsler ve tanklar sınırda...

SON DAKİKA HABERİ... Hindistan, Çin ile yaşanan sınır çatışmasının ardından gerilimin tırmandığı doğu Ladakh'a obüs ve tank konuşlandırdı. İki gün önce de Hindistan,Himalaya Dağları'ndaki Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi yerleştirmişti. "Akash (Gökyüzü)" isimli orta menzilli karadan havaya füze savunma sistemi yerli olarak Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirildi.

Giriş Tarihi: 30.06.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 13:38
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SON DAKİKA HABERİ | Hindistan ile Çin savaşın eşiğinde! Akash füze savunma sistemi, obüsler ve tanklar sınırda...

Hindustan Times'ın haberinde, Hindistan'ın, 1597 kilometre uzunluğundaki iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca ve Galwan Vadisi'ne, 155 milimetre çapında mühimmat atabilen obüsler ile T-90 tipi tanklar konuşlandırdığı belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA HABERİ | Hindistan ile Çin savaşın eşiğinde! Akash füze savunma sistemi, obüsler ve tanklar sınırda...

Hindistan'ın bu adımı, bölgedeki barışın tesisine yönelik bir girişim olarak değerlendirilirken, yerleştirilen tankların aynı zamanda her türlü olumsuz duruma karşı tedbir amacı da taşıdığı kaydedildi.

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SON DAKİKA HABERİ | Hindistan ile Çin savaşın eşiğinde! Akash füze savunma sistemi, obüsler ve tanklar sınırda...

Hint ve Çinli üst düzey askeri yetkililerin, taraflar arasındaki gerilimi düşürme amaçlı olarak bugün Ladakh'a bağlı Chushul'da bir araya gelmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA HABERİ | Hindistan ile Çin savaşın eşiğinde! Akash füze savunma sistemi, obüsler ve tanklar sınırda...

Hint ordusunun bölgeye tank konuşlandırma girişimi, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) bölgedeki pozisyonlarını zırhlı personel taşıyıcı ve askeri çadırlarla güçlendirmesinin ardından geldi.

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SON DAKİKA HABERİ | Hindistan ile Çin savaşın eşiğinde! Akash füze savunma sistemi, obüsler ve tanklar sınırda...

Hindistan'ın, Çin ile yaşanan sınır çatışmasının ardından Himalaya Dağlarındaki Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi yerleştirdiği de bildirilmişti.