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Son dakika haberi: Fransa’da "babasız çocuk yasası" ortalığı ayağa kaldırdı
SON DAKİKA HABERİ: Fransa'da 2021'in başında parlamentoda görüşülmesi beklenen biyoetik yasası, aileyi ve ahlaki değerleri bozmaya yönelik olduğu ve neslin devamını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle protesto edildi. Gösteriye katılan ebeveynler, Macron yönetiminin hazırladığı, tıbbi destekli üreme ve taşıyıcı annelik yoluyla babasız çocukların doğmasına izin verecek "biyoetik" yasasına karşı çıktı.
Giriş Tarihi: 10.10.2020 23:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 23:43
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