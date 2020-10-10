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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fransa’da "babasız çocuk yasası" ortalığı ayağa kaldırdı

Son dakika haberi: Fransa’da "babasız çocuk yasası" ortalığı ayağa kaldırdı

SON DAKİKA HABERİ: Fransa'da 2021'in başında parlamentoda görüşülmesi beklenen biyoetik yasası, aileyi ve ahlaki değerleri bozmaya yönelik olduğu ve neslin devamını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle protesto edildi. Gösteriye katılan ebeveynler, Macron yönetiminin hazırladığı, tıbbi destekli üreme ve taşıyıcı annelik yoluyla babasız çocukların doğmasına izin verecek "biyoetik" yasasına karşı çıktı.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 23:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 23:43
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Son dakika haberi: Fransa’da babasız çocuk yasası ortalığı ayağa kaldırdı

Manif Pour Tous adlı hareket tarafından başta başkent Paris olmak üzere, ülke genelinde 60'a yakın yerde, biyoetik yasasına karşı çıkanların katıldığı protesto gösterisi düzenlendi.

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Son dakika haberi: Fransa’da babasız çocuk yasası ortalığı ayağa kaldırdı

Paris'te Adalet Bakanlığı önündeki Vandom meydanında toplanan her yaştan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümeti, LGBT ve ilaç lobilerinin baskılarına boyun eğerek, tıbbi destekli üreme ve taşıyıcı annelik yoluyla babasız çocukların doğmasına imkan verecek yasalar çıkarmakla suçladı.eğdiğini ifade etti.

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Son dakika haberi: Fransa’da babasız çocuk yasası ortalığı ayağa kaldırdı

Göstericiler ayrıca yasa tasarısına yazın eklenen, psikolojik stres gerekçesiyle hamileliğin sonuna kadar kürtaja izin veren maddeye karşı çıktı.

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Son dakika haberi: Fransa’da babasız çocuk yasası ortalığı ayağa kaldırdı

Hep bir ağızdan "Çocuklar kiralık ve satılık değil", "Aile sistemi hedefte" sloganları atan ebeveyn ve çocuklar, Macron ve yönetiminin projeye sessiz kalmasını protesto etti.

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Son dakika haberi: Fransa’da babasız çocuk yasası ortalığı ayağa kaldırdı

Protestoya katılanlardan Pascale Franc, yaptığı açıklamada, 5 çocuk annesi olduğunu ve 7 yıldır bu hukuksuz projeyle gelecek nesiller adına mücadele ettiğini belirtti.