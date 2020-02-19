Çığ altında kalan kadın kayakçılar böyle kurtarıldı

İsviçre'de çığ altında kalan iki kadın kayakçının imdadına snowboardcular yetişti. Kadınlardan birinin kurtarılma anı ise bir snowboardcunun kaskındaki kamera tarafından kaydedildi. İşte saniye saniye kurtarılma anı...

Giriş Tarihi: 19.02.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 14:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





