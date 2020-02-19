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Çığ altında kalan kadın kayakçılar böyle kurtarıldı

İsviçre'de çığ altında kalan iki kadın kayakçının imdadına snowboardcular yetişti. Kadınlardan birinin kurtarılma anı ise bir snowboardcunun kaskındaki kamera tarafından kaydedildi. İşte saniye saniye kurtarılma anı...

Giriş Tarihi: 19.02.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 14:13
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Çığ altında kalan kadın kayakçılar böyle kurtarıldı
Çığ altında kalan kadın kayakçılar böyle kurtarıldı

Olay İsviçre'nin güneybatısındaki Valais kantonunda bulunan Verbier bölgesinde meydana geldi.

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Çığ altında kalan kadın kayakçılar böyle kurtarıldı
Çığ altında kalan kadın kayakçılar böyle kurtarıldı

Bölgede arkadaşları ile beraber kayak yapan Victor Liebenguth isimli snowboardcu, kaydığı bölgenin altında çığ meydana geldiğini; iki kişinin de kar altında kaldığını gördü.

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Çığ altında kalan kadın kayakçılar böyle kurtarıldı
Çığ altında kalan kadın kayakçılar böyle kurtarıldı

Arkadaşları ile hızla kadınların yanan giden Liebenguth, kadınları bulunduğu yerden kurtardı.

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Çığ altında kalan kadın kayakçılar böyle kurtarıldı
Çığ altında kalan kadın kayakçılar böyle kurtarıldı

Kadınlar bölgeye çağırılan helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

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Çığ altında kalan kadın kayakçılar böyle kurtarıldı
Çığ altında kalan kadın kayakçılar böyle kurtarıldı

Kadınlardan birinin karın altından çıkarıldığı anları Liebenguth'un kaskındaki kamera kaydetti.