Son dakika: Corona virüsün şifresi çözüldü! Dikkat çeken detay...

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüs ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Virüsün aşısı için çalışmalar devam ederken, ABD'de yapılan bir araştırma dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 19.03.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 22:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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