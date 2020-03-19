Son dakika: Corona virüsün şifresi çözüldü! Dikkat çeken detay... İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüs ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Virüsün aşısı için çalışmalar devam ederken, ABD'de yapılan bir araştırma dikkat çekti. Giriş Tarihi: 19.03.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 22:26
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüste vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor.
Son alınan bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 325'e yükseldi. Taburcu olanların sayısı ise 84 bin 557'ye çıktı. Öte yandan vaka sayısı 229 bin olarak belirlendi.
Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi.
HOLLANDA'DA KOVİD-19 OTURUMUNDA BAYILAN SAĞLIK BAKANI İSTİFA ETTİ Hollanda'da çarşamba akşamı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oturumunda bayılan Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins istifa etti. Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Bruins'in istifasını sunduğu belirtildi. Haberde, istifasının nedeninin aşırı yorgunluktan olduğu ifade edildi.
Bruins çarşamba akşamı parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Kovid-19 önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayılmıştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Bruins, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullanmıştı.