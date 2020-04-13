Son dakika: Corona virüsü çözen bilim insanı susturulmuş! Çinli gazeteci gerçeği açıkladı...

Son dakika haberine göre, Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Koronavirüsler konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Çinli bir bilim insanının, teşhis testleri ve aşılar geliştirmek için çok önemli olan yeni hastalığın genetik kompozisyonunu çözdükten sonra susturulduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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