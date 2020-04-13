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Haberler Galeri Son dakika: Corona virüsü çözen bilim insanı susturulmuş! Çinli gazeteci gerçeği açıkladı...

Son dakika: Corona virüsü çözen bilim insanı susturulmuş! Çinli gazeteci gerçeği açıkladı...

Son dakika haberine göre, Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Koronavirüsler konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Çinli bir bilim insanının, teşhis testleri ve aşılar geliştirmek için çok önemli olan yeni hastalığın genetik kompozisyonunu çözdükten sonra susturulduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 09:28
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Son dakika: Corona virüsü çözen bilim insanı susturulmuş! Çinli gazeteci gerçeği açıkladı...

Corona virüsler konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Çinli bir bilim insanı, teşhis testleri ve aşılar geliştirmek için çok önemli olan yeni hastalığın genetik kompozisyonunu çözdükten sonra "susturuldu".

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Son dakika: Corona virüsü çözen bilim insanı susturulmuş! Çinli gazeteci gerçeği açıkladı...

Açığa çıkan ve ifşa edilen yeni bilgiler, Wuhan şehrinde patlak verdikten sonra önce Çin'i sonra dünyayı dize getiren corona virüsle ilgili detayları gündeme taşıdı.

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Son dakika: Corona virüsü çözen bilim insanı susturulmuş! Çinli gazeteci gerçeği açıkladı...

Ortaya çıkan bilgilerin ışığında Çin'in salgını örtbas etmesiyle ilgili yeni endişeler patlak verdi.

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Son dakika: Corona virüsü çözen bilim insanı susturulmuş! Çinli gazeteci gerçeği açıkladı...

Eleştirmenler, üst düzey yetkililerin salgını dünya çapında patlamadan önce kontrol etme çabalarını engellediğini savunuyorlar.

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Son dakika: Corona virüsü çözen bilim insanı susturulmuş! Çinli gazeteci gerçeği açıkladı...

Yeni iddiaların merkezinde, Çin'in 'Yarasa Kadın' olarak bilinen bilim insanı Shi Zhengli var.