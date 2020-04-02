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Haberler Galeri SON DAKİKA: Çin'den korkutan haber! Koronavirüs (corona virus) yeniden ortaya çıktı! O bölge karantinaya alındı

SON DAKİKA: Çin'den korkutan haber! Koronavirüs (corona virus) yeniden ortaya çıktı! O bölge karantinaya alındı

Son dakika haberi... Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (corona virus) küresel salgınında korkutan gelişme yaşandı. Çin'de son günlerde gelen güzel haberler ve yerel halk arasında yeni vakaların çıkmaması insanları umutlandırmıştı. Son gelen açıklamaya göre 640 bin kişinin yaşadığı Jia kasabasında görülen virüs üzerine karantina alındığı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 23:29 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 23:32
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SON DAKİKA: Çin'den korkutan haber! Koronavirüs corona virus yeniden ortaya çıktı! O bölge karantinaya alındı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor.

Çin'in merkezinde bulunan 640 bin nüfuslu Jia kasabası koronavirüs nedeni ile tekrardan karantina altına alındı.

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SON DAKİKA: Çin'den korkutan haber! Koronavirüs corona virus yeniden ortaya çıktı! O bölge karantinaya alındı

HASTANEYE GİDEN BİR KADIN DOKTORDAN KORONA KAPTI

Yetkililer, bir kadının başka bir rahatsızlık için gittiği doktordan koronavirüs kapması nedeni ile kasabanın tekrardan karantina altına alındığını bildirirken, doktorun koronavirüs taşıdığını fakat hiçbir belirti göstermediğini ifade etti.

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SON DAKİKA: Çin'den korkutan haber! Koronavirüs corona virus yeniden ortaya çıktı! O bölge karantinaya alındı

GİZLİ TAŞIYICILAR VİRÜSÜ YENİDEN YAYIYOR

Yetkililer, gizli taşıyıcıların salgının yeniden yayılmasında büyük rol oynadığını kaydederken, birçok kişinin korona virüs taşıdığından haberi olmadığını vurguladı.

Yetkililer, Jia kasabasında yaşayanların evde kalmalarını isteyen bildiriler dağıtırken, halkın evden ancak özel izin ile çıkabileceklerini ifade etti.

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SON DAKİKA: Çin'den korkutan haber! Koronavirüs corona virus yeniden ortaya çıktı! O bölge karantinaya alındı

Çinli yetkililer, alınan tedbirler kapsamında maske takmanın ve ateş ölçülmesinin zorunlu olduğunun aktarırken, araç trafiğine de sınırlama getirdi.

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SON DAKİKA: Çin'den korkutan haber! Koronavirüs corona virus yeniden ortaya çıktı! O bölge karantinaya alındı

HUBEİ'DE KISITLAMALAR KALDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Hubei eyaletinde seyahat kısıtlamaları kaldırmış, ancak işçilerin komşu şehre çalışmaya gitmelerine izin vermemek için yollar polis tarafından kapatılmıştı.

Halk işe gitmelerinin engellenmesi üzerine polis arabalarını ters çevirerek zarar vermişti.