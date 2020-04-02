SON DAKİKA: Çin'den korkutan haber! Koronavirüs (corona virus) yeniden ortaya çıktı! O bölge karantinaya alındı

HASTANEYE GİDEN BİR KADIN DOKTORDAN KORONA KAPTI

Yetkililer, bir kadının başka bir rahatsızlık için gittiği doktordan koronavirüs kapması nedeni ile kasabanın tekrardan karantina altına alındığını bildirirken, doktorun koronavirüs taşıdığını fakat hiçbir belirti göstermediğini ifade etti.