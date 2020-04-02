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SON DAKİKA: Çin'den korkutan haber! Koronavirüs (corona virus) yeniden ortaya çıktı! O bölge karantinaya alındı
Son dakika haberi... Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (corona virus) küresel salgınında korkutan gelişme yaşandı. Çin'de son günlerde gelen güzel haberler ve yerel halk arasında yeni vakaların çıkmaması insanları umutlandırmıştı. Son gelen açıklamaya göre 640 bin kişinin yaşadığı Jia kasabasında görülen virüs üzerine karantina alındığı duyuruldu.
Giriş Tarihi: 02.04.2020 23:29 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 23:32
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