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Haberler Galeri Son dakika: Çin'de ürküten corona gelişmesi! Milyonlarca kişiye test yapılması gündemde

Son dakika: Çin'de ürküten corona gelişmesi! Milyonlarca kişiye test yapılması gündemde

2019 Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde başlayıp dünyayı etkisi altına alan 4 milyon 500 binden fazla insanı etkileyen ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan coronavirüs (COVID-19) ile ilgili flaş gelişme... Covid-19'un çıkış yeri olan Vuhan'da uzun zaman sonra yeni vakalar ortaya çıktı. Milyonlarca kişiye test yapılması gündemde...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 12:00
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Son dakika: Çin'de ürküten corona gelişmesi! Milyonlarca kişiye test yapılması gündemde

Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde uzun zaman sonra kötü haber geldi.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, kentte 11 yeni asemptomatik koronavirüs (Covid-19) vakası bildirdi.

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Son dakika: Çin'de ürküten corona gelişmesi! Milyonlarca kişiye test yapılması gündemde

Komisyon, 11 kişinin kentin farklı noktalarında olduğunu açıklayarak, söz konusu kişilerin karantina altına aldıklarını belirtti. Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan 3 bin 869 ile ile ülke genelinde en fazla can kaybı yaşayan şehir olarak bilinirken, açıklanan resmi verilere göre şehir genelinde 50 binden fazla vaka bulunuyor.

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Son dakika: Çin'de ürküten corona gelişmesi! Milyonlarca kişiye test yapılması gündemde

11 MİLYON KİŞİYE TEST YAPILACAK

Çin'de corona virüs salgının ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.

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Son dakika: Çin'de ürküten corona gelişmesi! Milyonlarca kişiye test yapılması gündemde

Kaynak: DHA

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Son dakika: Çin'de ürküten corona gelişmesi! Milyonlarca kişiye test yapılması gündemde