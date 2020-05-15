Son dakika: Çin'de ürküten corona gelişmesi! Milyonlarca kişiye test yapılması gündemde

2019 Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde başlayıp dünyayı etkisi altına alan 4 milyon 500 binden fazla insanı etkileyen ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan coronavirüs (COVID-19) ile ilgili flaş gelişme... Covid-19'un çıkış yeri olan Vuhan'da uzun zaman sonra yeni vakalar ortaya çıktı. Milyonlarca kişiye test yapılması gündemde...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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