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Haberler Galeri Son dakika | Azerbaycan özel kuvvetleri o bölgelere böyle girdi!

Son dakika | Azerbaycan özel kuvvetleri o bölgelere böyle girdi!

Son dakika haberi...Azerbaycan, Ermenistan'dan kurtardığı topraklarına tek tek ordusunu yerleştiriyor. Köylerin kontrolünü alan Azerbaycan ordusunun özel kuvvet askerlerinin görüntüleri paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 16:05
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Son dakika | Azerbaycan özel kuvvetleri o bölgelere böyle girdi!
Son dakika | Azerbaycan özel kuvvetleri o bölgelere böyle girdi!
Dağlık Karabağ savaşının bitişinden bir ay sonra ateşkes ilk kez bozulurken, savaş esirlerini taşıyan Rus uçakları akşam saatlerinde Bakü ve Erivan'a iniş yaptı.
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Son dakika | Azerbaycan özel kuvvetleri o bölgelere böyle girdi!
Son dakika | Azerbaycan özel kuvvetleri o bölgelere böyle girdi!
Özel kuvvetlerin o görüntüsü ise böyle paylaşıldı...
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Son dakika | Azerbaycan özel kuvvetleri o bölgelere böyle girdi!
Son dakika | Azerbaycan özel kuvvetleri o bölgelere böyle girdi!
Yerel medya, başkent Erivan'a inen uçakta 44 Ermenistan askerinin bulunduğunu bildiriyor. Azerbaycan tarafında ise, 14 rehine Bakü'ye ulaştı.
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Son dakika | Azerbaycan özel kuvvetleri o bölgelere böyle girdi!
Son dakika | Azerbaycan özel kuvvetleri o bölgelere böyle girdi!
Bakü'ye dönenler arasında, Ermenistan'ın 2014'ten bu yana esir tuttuğu Azerbaycan vatandaşları Şahbaz Guliyev ve Dilgam Asgarov da vardı.
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Son dakika | Azerbaycan özel kuvvetleri o bölgelere böyle girdi!
Son dakika | Azerbaycan özel kuvvetleri o bölgelere böyle girdi!
Guliyev ve Asgarov, altı yıl önce Kelbecer'de atalarının evlerini ziyaret etmek isterken Ermenistan askerleri tarafından rehin alındı, bir diğer Azerbaycan vatandaşı Hasan Hasanov vurularak öldürüldü.