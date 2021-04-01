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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | 70 yıl sonra bir ilk! Havada büyük restleşme Son dakika | 70 yıl sonra bir ilk! Havada büyük restleşme Son dakika haberi... NATO'ya bağlı savaş uçaklarının, Kuzey Denizi, Karadeniz, Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik bölgesinde, Rusya'ya ait savaş uçaklarının 'olağan dışı faaliyetlerine karşı' hafta başında tam 10 kez havalandığı ve bunlara karşı 6 kez önleme yaptığı bildirildi. Giriş Tarihi: 01.04.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 10:26 ABD'de Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla NATO ve Rusya arasında patlayan gerilimde yalnızca altı saatte zirve eşiği aşıldı, dört ayrı noktada savaşın eşiğinden dönüldü. GALERİ DEVAM EDİYOR NATO, Rus savaş uçaklarının Kuzey Atlantik, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Karadeniz'de ittifaka ait jetler tarafından Pazartesi günü durdurulduğunu resmen açıkladı. Altı saatte 10 kez gerçekleşen havada kapışma, bugüne kadar kozların paylaşıldığı en büyük olay olarak tarihe geçti. NATO, Rus jetlerinin sivil uçaklara tehdit oluşturduğunu belirtiyor. NATO açıklamasına göre Norveç F-16'ları iki Tu-95'in önünü Norveç kıyılarında kesti, birkaç saat sonra iki Tu-160 bombardıman jeti de yine Norveç güçleri tarafından engellendi. Karadeniz semalarında görülen Rus savaş uçakları için Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'dan çok sayıda jet havalandı. Kuzey Denizi'nde uçan Rus jetleri için ise İngiliz ve Belçika hava kuvvetleri harekete geçti.