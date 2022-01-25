Soğuk havada mini etekle dışarı çıktı kabusu yaşadı! Sosyal medyayı sallayan kare

Dünyanın en soğuk ülkelerinden biri olan Rusya'da kış çok çetin geçiyor. 'Dünyanın en soğuk kenti' unvanına sahip olan Yakutsk kentinde dondurucu soğuk hayatı etkilemiyor. Rusya'nın kuzeyindeki bu kasabada kış ayında ölçülen en soğuk hava -72 derece olarak ölçüldü. Mini etekle dışarı çıkan genç kız hiç beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldı.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 14:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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