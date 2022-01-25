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Soğuk havada mini etekle dışarı çıktı kabusu yaşadı! Sosyal medyayı sallayan kare

Dünyanın en soğuk ülkelerinden biri olan Rusya'da kış çok çetin geçiyor. 'Dünyanın en soğuk kenti' unvanına sahip olan Yakutsk kentinde dondurucu soğuk hayatı etkilemiyor. Rusya'nın kuzeyindeki bu kasabada kış ayında ölçülen en soğuk hava -72 derece olarak ölçüldü. Mini etekle dışarı çıkan genç kız hiç beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldı.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 14:22
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Soğuk havada mini etekle dışarı çıktı kabusu yaşadı! Sosyal medyayı sallayan kare

Rusya'nın kuzeyinde bulunan kasabada kış ayında ölçülen en soğuk hava -72 derece olarak ölçüldü. Mini etekle dışarı çıkan genç kız hiç beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldı.

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Soğuk havada mini etekle dışarı çıktı kabusu yaşadı! Sosyal medyayı sallayan kare

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutsk'da 250 bin kişi yaşıyor.

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Soğuk havada mini etekle dışarı çıktı kabusu yaşadı! Sosyal medyayı sallayan kare

1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.

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Soğuk havada mini etekle dışarı çıktı kabusu yaşadı! Sosyal medyayı sallayan kare

Kentte sıcaklık kışın eksi 70 dereceye kadar düşebiliyor.

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Soğuk havada mini etekle dışarı çıktı kabusu yaşadı! Sosyal medyayı sallayan kare

Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk'ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.