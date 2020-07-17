Shipton Ana kehanetleriyle dehşete düşürdü! Baba Vanga'yı geride bıraktı...

Shipton Ana kehanetleriyle herkesi dehşete düşürdü. Baba Vanga ve Nostradamus daha önce kehanetleriyle adından sıkça söz ettirse de Shipton Ana son zamanlarda sosyal medyayı salladı. Dünyanın en gizemli kahinlerinden biri olan Shipton Ana, tıpkı diğerleri gibi her dediği çıkan ama ünlü olmayan bir kahin. Ve kehanetleri tüyler ürperten cinsten. Hayatı ile oldukça dikkat çeken Shipton Ana'nın kehanetleri tüyler ürpertiyor. İşte günümüze dair de çok çarpıcı kehanetleri bulunan Shipton Ana kehanetleri...