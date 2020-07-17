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17 Temmuz 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Shipton Ana kehanetleriyle dehşete düşürdü! Baba Vanga'yı geride bıraktı... Shipton Ana kehanetleriyle dehşete düşürdü! Baba Vanga'yı geride bıraktı...
Shipton Ana kehanetleriyle herkesi dehşete düşürdü. Baba Vanga ve Nostradamus daha önce kehanetleriyle adından sıkça söz ettirse de Shipton Ana son zamanlarda sosyal medyayı salladı. Dünyanın en gizemli kahinlerinden biri olan Shipton Ana, tıpkı diğerleri gibi her dediği çıkan ama ünlü olmayan bir kahin. Ve kehanetleri tüyler ürperten cinsten. Hayatı ile oldukça dikkat çeken Shipton Ana'nın kehanetleri tüyler ürpertiyor. İşte günümüze dair de çok çarpıcı kehanetleri bulunan Shipton Ana kehanetleri...
Giriş Tarihi: 17.07.2020 07:03
Shipton Ana birçok kehanetinin gerçekleşmesiyle dikkat çekti. Shipton Ana döneminin Baba Vanga ve Nostradamus'u kadar tanınmasa da kehanetleri ortaya çıktıkça dillere pelesenk oldu. Türkler hakkındaki kehanetiyle de dikkat çeken Shipton Ana, savaşlar hakkındaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Milyonları korkutan kahin Shipton Ana, İngiltere'nin başına birgün Yahudi bir başbakanın bile geçeceğini bildi. İşte Shipton Ana'nın kehanetleri.
GALERİ DEVAM EDİYOR 18 yaşındaki Agatha Southeil , çocuğunu doğururken yaşamını yitirdi. Agatha , öldüğü yerde gömüldü. Ve doğan kız çocuğu ise saklandı. Çünkü çocuk normal değildi, başı orantısızdı, gözleri şaşı ama bakışları yakıcıydı, yanakları içe çökük, ağzı dişlerini gösteren bir delik gibiydi. Kolları bacakları sanki vücuduna öylesine takılmış gibi uyumsuzdu. Bu çocuk fazla saklanamadı. Köyün ileri gelen din heyeti bir vasi bulunmasını talep etti. Nitekim yaşlı iyilik sever bir kadın bakımını üstlendi. Adına Ursula denildi. Ursula , garip bir çocuktu günde 1-2 saat uyuyor sonra uyanıyor. Gözleri hep sabit bir noktaya bakıyordu. Geceleri evin perdeleri uçuşuyor, kapıları vuruyor, pencere kepenkleri gıcırdıyordu. Evin dışında sürekli yaban kedilerinin sesleri geliyordu. Bir gün eve dönen kadın bebeğin beşiğini boş buldu.Mobilyalar kırılmış, şöminenin ateşleri saçılmıştı. Kadın korku içinde olanları komşularına anlattı. Komşular, çocuğun cinler tarafından kaçırıldığını iddia etti. Ama çocuk en sonunda bacanın içinde bulundu. Bu olaya kimse bir yorum getiremedi.
Ursula
, zaman içinde bu tür olaylarla büyüdü. Yaşı gelince analığı Ursula'yı okula yollayarak okuma yazma öğrenmesini ister.Ursula hayal gücü ve zekasıyla kısa zamanda tüm hocalarının göz bebeği olmuştur. Fakat öğrenciler arasında bir ucubedir hala. Ursula da kendisine yapılanlar karşısında intikam y olunu seçer.