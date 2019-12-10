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Sevdiği biri ölünce parmaklarını kesiyorlar! Dehşete düşüren gelenek...

Bazı ülkeler geleneklerini asırlardır yaşatıyor. Başkalarının anlamsız veya korkutucu olarak değerlendirebileceği bu gelenekler o ülkenin yerel kültürün bir parçası olma özelliği taşıyor. Dünyanın en izole kabilelerinden olan Dani Kabilesi'ndeki kadınlar, bir akrabanın ölümü üzerine kendi parmak uçlarını kesiyor...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 11:32
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Sevdiği biri ölünce parmaklarını kesiyorlar! Dehşete düşüren gelenek...

İnsan sevdiği birini kaybedince ne olduğunu şaşırır, öfkelenir, ağlamaktan helak olur. Bazı durumlarda ise yas biçimi olarak durum kendini yaralamaya kadar bile gidebilir. Endonezya'daki Dani Kabilesi'nde, bunun bir örneğine şahit olabiliriz. Kabile üyeleri cenazeye katıldıklarında parmaklarından birinin üst yarısını kesiyor; külleri ve kili yüzlerine sürüyor.

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Sevdiği biri ölünce parmaklarını kesiyorlar! Dehşete düşüren gelenek...

Dani Kabilesi, yalnızca 80 yıl önce Batılı bilim adamları tarafından keşfedildi ve bir sürü ürkütücü geleneğe sahip.

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Sevdiği biri ölünce parmaklarını kesiyorlar! Dehşete düşüren gelenek...

Endonezya'nın eski yamyam kabilesi olan Dani Kabilesi, Batı Papua kentindeki Baliem Vadisi'nde yaşıyor ve parmakları kesmek gibi gelenekleri içeriyor.

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Sevdiği biri ölünce parmaklarını kesiyorlar! Dehşete düşüren gelenek...

41 yaşındaki fotoğrafçı Gianluca Chiodini, bu kabileyi yerinde görüntüledi ve bunu nasıl yaptıklarını öğrendi.

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Sevdiği biri ölünce parmaklarını kesiyorlar! Dehşete düşüren gelenek...

Kesim öncesi, 30 dakika boyunca parmağın üst yarısının etrafını sıkıca iple bağlıyorlar. Parmağını kesen kişiler genelde yakın aile üyesinden biri oluyor. Kanamayı önlemek ve yeni parmak ucunu oluşturmak amacıyla açık yara dağlanıyor.