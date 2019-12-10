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Sevdiği biri ölünce parmaklarını kesiyorlar! Dehşete düşüren gelenek...
Bazı ülkeler geleneklerini asırlardır yaşatıyor. Başkalarının anlamsız veya korkutucu olarak değerlendirebileceği bu gelenekler o ülkenin yerel kültürün bir parçası olma özelliği taşıyor. Dünyanın en izole kabilelerinden olan Dani Kabilesi'ndeki kadınlar, bir akrabanın ölümü üzerine kendi parmak uçlarını kesiyor...
Giriş Tarihi: 10.12.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 11:32
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