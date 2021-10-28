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Setteki cinayetin perde arkası aralandı! Polis belgeleri sızdı! O itiraf gizemi çözdü

Ünlü oyuncu Alec Baldwin ve Halyna Hutchins dünya gündeminde. Sahnede kullanılacak silahı ateşleyen oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü trajik kazada soruşturma sürerken ABD basını polis belgelerine ulaştı. Belgelerdeki itiraf olaydaki sır perdesini biraz daha araladı.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 09:33
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Setteki cinayetin perde arkası aralandı! Polis belgeleri sızdı! O itiraf gizemi çözdü
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.
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Setteki cinayetin perde arkası aralandı! Polis belgeleri sızdı! O itiraf gizemi çözdü

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş gelişmeler gelmeye devam ediyor.

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Setteki cinayetin perde arkası aralandı! Polis belgeleri sızdı! O itiraf gizemi çözdü
Trajik kazada soruşturma sürerken ABD basını polis belgelerine ulaştı. Belgelerdeki itiraf olaydaki sır perdesini biraz daha araladı.
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Setteki cinayetin perde arkası aralandı! Polis belgeleri sızdı! O itiraf gizemi çözdü

DEDEKTİFLERE İTİRAF ETTİ!

Yardımcı yönetmen Dave Halls'in 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybettiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu belgeler ile Halls'in itirafları da gün yüzüne çıktı.

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Setteki cinayetin perde arkası aralandı! Polis belgeleri sızdı! O itiraf gizemi çözdü
Fox News'ın elde ettiği tutanaklara dayandırdığı haberine göre, Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulunuyor.