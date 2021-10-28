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Setteki cinayetin perde arkası aralandı! Polis belgeleri sızdı! O itiraf gizemi çözdü
Ünlü oyuncu Alec Baldwin ve Halyna Hutchins dünya gündeminde. Sahnede kullanılacak silahı ateşleyen oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü trajik kazada soruşturma sürerken ABD basını polis belgelerine ulaştı. Belgelerdeki itiraf olaydaki sır perdesini biraz daha araladı.
Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:12Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 09:33