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Set cinayetinde son dakika gelişmesi! Alec Baldwin’e kötü haber

Ünlü aktör Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' 'Rust' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları tüm dünyada devam ederken, Holywood dünyası kan donduran bir iddia ile tekrar sarsıldı. Olaya ilişkin açılan yeni davada, "senaryoya göre silahın ateşlenme zorunluluğu olmadığı" öne sürüldü. Davanın avukatı Baldwin'i, silahı kontrol etmeden ateşleyerek "Rus ruleti oynamakla" itham etti.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 10:14
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Set cinayetinde son dakika gelişmesi! Alec Baldwin’e kötü haber

ABD'de ünlü aktör Alec Baldwin'in Rust (Pas) filminin çekimleri esnasında ateşlediği kurusıkı silahla görüntü yönetmeninin ölümüne yol açtığı olaya ilişkin açılan yeni davada, "senaryoya göre silahın ateşlenme zorunluluğu olmadığı" öne sürüldü.

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Set cinayetinde son dakika gelişmesi! Alec Baldwin’e kötü haber

BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ YARALANDI

Provalar sırasında Baldwin'in kameraya doğru ateşlediği silah, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve yönetmen Joel Souza'nun yaralanmasına yol açmıştı.

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Set cinayetinde son dakika gelişmesi! Alec Baldwin’e kötü haber

YAPIMCILAR SUÇLANDI

Davayı, senaryo amiri Mamie Mitchell açtı.

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Set cinayetinde son dakika gelişmesi! Alec Baldwin’e kötü haber

Çarşamba günü yapılan basın toplantısında Mitchell'ın avukatı Gloria Allred, Baldwin'in ve yapımcıların "dikkatsiz" davrandığını belirterek, yapımcıları güvenlik protokollerine uymamakla suçladı.

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Set cinayetinde son dakika gelişmesi! Alec Baldwin’e kötü haber

SENARYODA YOK

Senaryoda, "Baldwin'in ya da başka herhangi birinin silahı ateşlemesi gerektiğine dair herhangi bir bilgi olmadığı" iddia edildi.