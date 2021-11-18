Set cinayetinde son dakika gelişmesi! Alec Baldwin’e kötü haber

Ünlü aktör Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' 'Rust' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları tüm dünyada devam ederken, Holywood dünyası kan donduran bir iddia ile tekrar sarsıldı. Olaya ilişkin açılan yeni davada, "senaryoya göre silahın ateşlenme zorunluluğu olmadığı" öne sürüldü. Davanın avukatı Baldwin'i, silahı kontrol etmeden ateşleyerek "Rus ruleti oynamakla" itham etti.