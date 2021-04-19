Savaş şartları altında Gazze'de iftar: İşte yürek burkan fotoğraflar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle birçok aile yaşamak için gerekli olan temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte zor şartlar altında oruçlarını tututan Gazzeliler, savaş şartları eşliğinde iftarlarını yapıyor. İşte yürekleri burkan fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 23:59 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 00:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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