30 Kasım 2021, Salı
Savaş jetleri havalandı! Tankların görüntüsü dünyayı sarstı
Doğu Avrupa'daki gerginlik Rusya ve ABD'nin karşılıklı adımları nedeniyle dinmiyor. Karadeniz'de savaş rüzgarları esmeye devam ediyor. Batı dünyası Moskova'yı Ukrayna'yı işgal etme planları yapmakla suçlarken, Kremlin de NATO'yu bölgede askeri yığınak yapmakla itham ediyor. Bugün ise iki ülkenin jetlerinin havalanması bir anda tansiyonun yükselmesine sebep oldu.
Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:16
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