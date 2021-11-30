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Savaş jetleri havalandı! Tankların görüntüsü dünyayı sarstı

Doğu Avrupa'daki gerginlik Rusya ve ABD'nin karşılıklı adımları nedeniyle dinmiyor. Karadeniz'de savaş rüzgarları esmeye devam ediyor. Batı dünyası Moskova'yı Ukrayna'yı işgal etme planları yapmakla suçlarken, Kremlin de NATO'yu bölgede askeri yığınak yapmakla itham ediyor. Bugün ise iki ülkenin jetlerinin havalanması bir anda tansiyonun yükselmesine sebep oldu.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:16
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Savaş jetleri havalandı! Tankların görüntüsü dünyayı sarstı

Belarus Savunma Bakanlığı, Minsk'in yakın müttefiki Rusya ile ortak askeri tatbikatlar düzenleneceğini ilan etmesinden bir gün sonra, iki ülkenin savaş uçaklarının Belarus sınırı boyunca devriye uçuşları gerçekleştirdiğini duyurdu.

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Savaş jetleri havalandı! Tankların görüntüsü dünyayı sarstı

Batı sınırında kamp kuran göçmenler konusunda Avrupa Birliği ile çatışan Belarus, Pazartesi günü Rusya'nın Ukrayna ile güney sınırında tatbikat düzenleyeceğini açıkladı ve NATO'yu sınırlarının yakınında yığınak yapmakla suçladı.

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Savaş jetleri havalandı! Tankların görüntüsü dünyayı sarstı

ABD VE RUSYA ARASINDA KARŞILIKLI TEHDİTLER

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Salı günü Riga'da bir NATO bakanlar toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir 'saldırganlığının ciddi bir yanıtla sonuçlanacağını' söyledi.

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Savaş jetleri havalandı! Tankların görüntüsü dünyayı sarstı

Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile düzenlediği basın toplantısında Blinken, "Rusya'nın gerginliği tırmandıracak herhangi bir eylemi, Letonya için olduğu gibi ABD için de büyük endişe kaynağı olacaktır. Böylesi bir eylem ciddi sonuçlara yol açar" diye konuştu.

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Savaş jetleri havalandı! Tankların görüntüsü dünyayı sarstı

Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'daki askeri altyapısını büyütmesinin bir kırmızı çizgi olduğunu tekrarlayıp "Umarım söz konusu çizgi geçilmez" ifadesini kullandı.