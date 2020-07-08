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Sapıklık zincirinin ucu ona uzandı! Dikkat çeken Trump detayı
Son yılların en büyük skandalı olarak değerlendirilen sapıklık zincirinin ucu ABD Başkanı Donald Trump'a da uzandı. Son dakika haberine göre FBI tarafından yapılan baskın sonrası evde el geçirilen fotoğraf ortalığı karıştırdı. Tutuklandıktan sonra intihar eden Trump'ın yakın dostu Jeffrey Epstein'in sevgilisi de geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Davaya müdahil olan yeni tanığın ifadeleri ise kan donduracak cinsten! Şimdilerde yaşı 30 olan kadının ifadesi Trump'ı da yakından ilgilendiriyor; işte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 08.07.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 10:37
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