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Salgını ilk bilen Çinli doktor Li koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdi

Koronavirüsünden etkilenen ilk 7 hastayı görüp, yapılan test sonuçlarının ardından bir mesaj yazarak insanları dikkatli olmaları konusunda uyarmaya çalışan doktor Li de virüse yenik düştü... 34 yaşındaki Li, 30 Aralık'ta meslektaşlarına Wuhan'da bir deniz ürünleri marketinde çalışan 7 kişinin SARS benzeri bir virüse yakalandığını ve karantina altına alındıklarını duyurmuştu.

Giriş Tarihi: 06.02.2020 19:35 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 19:42
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Salgını ilk bilen Çinli doktor Li koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdi

HER ŞEY MESAJLA BAŞLADI

30 Aralık tarihinde genç doktor Li Wenliang Çin'in en yaygın mesaj uygulaması üzerinden tıp okulundan arkadaşlarına bir mesaj attı ve bu mesaj virüsün seyrine damgasını vurdu:

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Salgını ilk bilen Çinli doktor Li koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdi

"Yerel bir deniz ürünleri pazarından 7 hasta SARS benzeri bir virüs nedeniyle hastanede karantina altında tutuluyor."

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Salgını ilk bilen Çinli doktor Li koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdi

KORONAVİRÜSÜNE BENZİYOR

34 yaşındaki doktor yaptığı testlerin sonucunu görmesinin hemen ardından durumu şu şekilde açıklamıştı: "Hastalık koronavirüsüne benziyor."

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Salgını ilk bilen Çinli doktor Li koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdi

SARS salgını, 2003 yılında Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Pekin hükümetinin salgını örtbas etmeye çalıştığı iddialar arasındaydı...

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Salgını ilk bilen Çinli doktor Li koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdi

Doktor Li, "Sadece üniversitedeki arkadaşlarımı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştım" ifadelerini kullanmıştı..