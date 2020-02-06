Salgını ilk bilen Çinli doktor Li koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdi

Koronavirüsünden etkilenen ilk 7 hastayı görüp, yapılan test sonuçlarının ardından bir mesaj yazarak insanları dikkatli olmaları konusunda uyarmaya çalışan doktor Li de virüse yenik düştü... 34 yaşındaki Li, 30 Aralık'ta meslektaşlarına Wuhan'da bir deniz ürünleri marketinde çalışan 7 kişinin SARS benzeri bir virüse yakalandığını ve karantina altına alındıklarını duyurmuştu.