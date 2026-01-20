Rutte ve Macron'dan Grönland talebi! ABD Başkanı özel mesajları paylaştı

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 12:29 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Davos Zirvesi öncesi Avrupa ile ABD arasında gerginliği tırmandıran Grönland krizi, liderlerin konuşmalarına yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kendisine gönderdiği özel mesajları paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump iddia ettiği Rusya ve Çin tehdidine karşılık Grönland'ı Danimarka'dan satın alma talebini yineliyor. Yapay zeka ile oluşturulmuş ve yanında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Pete Hegseth ile Grönland'a ABD bayrağı diktiği bir görsel paylaşan Trump, bazı liderlerle özel mesajlarını da paylaştı.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine gönderdiği özel mesajı kamuoyuyla paylaştı. Macron'un mesajındaki ifadeler, Davos öncesi Fransa'nın Washington'a verdiği önemi gözler önüne serdi. Macron'un Trump'a gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: "Dostum, Suriye'de tamamen aynı fikirdeyiz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz.

Grönland'da ne yaptığınızı anlamıyorum.

Davos'tan sonra Perşembe günü Paris'te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim."

Mesajda Macron'un, Trump'la Suriye ve İran başlıklarında ortak zemin vurgusu yapması ve ardından doğrudan Grönland konusuna geçmesi dikkat çekti. "Davos'tan sonra Paris'te G7 toplantısı" teklifinin ise, Trump'ı Avrupa çizgisine çekme hamlesi olduğu yorumları yapıldı.

TRUMP'TAN AVRUPA'YA GÜÇ GÖSTERİSİ: "ABD'NİN YENİ HARİTASI" Trump, Macron'un mesajını paylaşmakla yetinmedi. ABD Başkanı, Avrupalı liderleri karşısına dizdiği, "ABD'nin yeni haritası" temalı bir fotoğrafı da kamuoyuna sundu. Görsel, Trump'ın Grönland konusundaki kararlılığını ve Avrupa'ya karşı güç mesajını pekiştiren bir hamle olarak değerlendirildi.