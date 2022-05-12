12 Mayıs 2022, Perşembe
Rusya'dan Ukrayna savaşı hakkında çarpıcı çıkış! Avrupa'da savaş istemiyoruz
Rusya-Ukrayna savaşı tüm cephelerde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi biraraya geldi. Batı ülkelerine tepki gösteren Lavrov, Avrupa'da savaş istemediklerini dile getirdi. Görüşmede ikili, 24 Şubat'ta Moskova'nın askeri müdahalesinin ardından patlak veren Ukrayna krizinin yansımalarını ele aldı.
Giriş Tarihi: 12.05.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 09:22
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