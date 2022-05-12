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Rusya'dan Ukrayna savaşı hakkında çarpıcı çıkış! Avrupa'da savaş istemiyoruz

Rusya-Ukrayna savaşı tüm cephelerde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi biraraya geldi. Batı ülkelerine tepki gösteren Lavrov, Avrupa'da savaş istemediklerini dile getirdi. Görüşmede ikili, 24 Şubat'ta Moskova'nın askeri müdahalesinin ardından patlak veren Ukrayna krizinin yansımalarını ele aldı.

Giriş Tarihi: 12.05.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 09:22
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Rusya’dan Ukrayna savaşı hakkında çarpıcı çıkış! Avrupa’da savaş istemiyoruz

Rusya Ukrayna savaşı iki ayı geride bırakırken Lavrov'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Russia Today'in (RT) internet sitesinde yayımlanan habere göre, Lavrov, resmi ziyaret kapsamında geldiği Umman'da Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Rusya’dan Ukrayna savaşı hakkında çarpıcı çıkış! Avrupa’da savaş istemiyoruz

ULUSAL ÇIKARLAR

Görüşmede ikili, 24 Şubat'ta Moskova'nın askeri müdahalesinin ardından patlak veren Ukrayna krizinin yansımalarını ele aldı.

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Rusya’dan Ukrayna savaşı hakkında çarpıcı çıkış! Avrupa’da savaş istemiyoruz

Lavrov görüşmede, "Ummanlı dostlarımıza Ukrayna'daki Rus askeri operasyonunun gelişmeleri hakkında bilgi verdik." diyerek, Umman'ın Ukrayna krizi konusundaki tutumunun yapıcı olduğuna ve ülkenin ulusal çıkarlarına dayalı olduğuna inandıklarını dile getirdi.

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Rusya’dan Ukrayna savaşı hakkında çarpıcı çıkış! Avrupa’da savaş istemiyoruz

"AVRUPA'DA SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Lavrov, "Avrupa'da savaş istemiyoruz. Ancak Rusya'yı yenilgiye uğratmanın gerekliliğinden bahseden Batı'dır." dedi.

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Rusya’dan Ukrayna savaşı hakkında çarpıcı çıkış! Avrupa’da savaş istemiyoruz

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre de Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Lavrov ile görüşmesinde ülkesinin Ukrayna-Rusya krizinde müzakerenin önemini vurgulayan Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere tüm uluslararası çabaları desteklediğini ifade etti.